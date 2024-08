Ucrânia lança drones contra Rússia e provoca incêndio em depósito de petróleo

Outro depósito de petróleo no distrito de Proletarsk, em Rostov, foi atacado por drones ucranianos há cerca de 10 dias. Segundo as autoridades russas, a instalação permanece em chamas.

No início do mês, mais um depósito de combustível no distrito de Kamensky também foi atingido. Na época, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou as forças ucranianas por atacar instalações petrolíferas na Rússia, dizendo que os ataques ajudariam a dar um “fim justo” ao conflito. Os lucros com o setor ajudam a alimentar a máquina de guerra do Kremlin.

Ataques contra a Ucrânia

O ataque ao depósito de petróleo russo ocorre um dia depois da Rússia lançar uma série de ataques aéreos contra a Ucrânia pelo segundo dia consecutivo, matando pelo menos dez pessoas na segunda e na terça-feira.

A cidade de Zaporizhzhia, um importante centro industrial ucraniano, foi um dos principais alvos dos disparos de terça. Além disso, um míssil atingiu um hotel na cidade de Kryvyi Rih, no centro do país, deixando 16 pessoas feridas e ao menos duas desaparecidas.

Na segunda-feira, a Rússia lançou um dos maiores ataques contra cidades ucranianas e a rede elétrica do país desde o início da guerra. Mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones Shahed, de fabricação iraniana, atingiram 15 regiões em todo o país, matando pelo menos cinco pessoas.