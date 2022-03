Ucrânia está pronta para aceitar status neutro e não nuclear, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou no domingo 27, em entrevista por vídeo a jornalistas independentes russos, que seu país está pronto para aceitar um status neutro como parte de um acordo de paz com a Rússia.

“Garantias de segurança e o status neutro e não nuclear de nosso estado. Estamos prontos para aceitar isso. Este é o ponto mais importante”, afirmou Zelensky, que acredita que este tema é o principal motivo da invasão russa, que já dura mais de um mês.

“Este foi o primeiro ponto-chave para a Federação Russa, se bem me lembro. E pelo que me lembro, eles começaram a guerra por causa disso”, pontuou o político ucraniano, que também disse que qualquer acordo deve ser garantido por terceiros e apresentado à população de seu país via um referendo.

“Esta é uma cláusula de garantia de segurança para a Ucrânia. E como eles dizem que é para eles também, é compreensível para mim e está sendo discutido. É delicado, mas estou interessado em garantir que seja não apenas mais um pedaço de papel. Estamos interessados em transformar esse papel em um tratado sério a ser assinado.”

Há expectativa que os dois países retomem as negociações, com mediação da Turquia, no começo desta semana. A princípio a rodada de conversas ocorreria já nesta segunda-feira, 28, mas o Kremlin disse que isso deve ocorrer a partir de terça-feira, 29.