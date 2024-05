Ucrânia envia reforços e retira civis de Kharkiv devido a avanço russo

O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou nesta sexta-feira, 10, que enviou reforços militares para ajudar a repelir uma série de ataques russos na região de Kharkiv, no nordeste do país, que fica próxima à fronteira com a Rússia. Devido aos avanços com tanques do exército inimigo, bem como bombardeios intensificados, autoridades locais começaram a organizar a retirada de civis do local.

“Aproximadamente às 5h, houve uma tentativa do inimigo de romper nossa linha defensiva sob a cobertura de veículos blindados. Até agora, estes ataques foram repelidos; batalhas de intensidade variada continuam”, afirmou o ministério em comunicado.

Fuga do novo alvo

Embora a ofensiva da Rússia se concentre na região de Donetsk, Kiev registou uma recente acumulação de soldados russos perto da região de Kharkiv. De acordo com a agência de notícias Reuters, nesta sexta-feira, os militares ucranianos detectaram que as forças de Moscou avançaram 1km na área, perto da cidade de Vovchansk, que seria o início de um plano para percorrer até 10km e estabelecer uma “zona tampão” na fronteira entre as duas nações. Isso porque a Rússia tem sofrido com ataques ucranianos contra seu território nas cidades mais próximas da divisa.

Tamaz Gambarashvili, chefe da administração militar de Vovchansk, afirmou que civis ucranianos que moram na cidade e em áreas vizinhas foram orientados a fugir nesta sexta-feira, devido à intensificação dos bombardeios russos.

“A maioria está saindo por conta própria. Mas, ao mesmo tempo, juntamente com o centro humanitário, estamos organizando o transporte para aqueles que não têm carro”, disse ele à rádio ucraniana Hromadske.

Investidas conjuntas

Oleh Syniehubov, governador de Kharkiv, afirmou em comunicado publicado no aplicativo de mensagens Telegram que as forças russas tentaram romper a fronteira com a Ucrânia usando grupos de sabotagem. Em paralelo, intensificaram os bombardeios contra a cidade de Vovchansk. Segundo ele, porém, as forças ucranianas estavam “mantendo suas posições” e a Rússia não tem recursos para uma vitória no local, fazendo das ações desta sexta-feira uma “provocação”.

Enquanto isso, mísseis russos feriram duas pessoas e incendiaram três casas na cidade de Kharkiv, que tem o mesmo nome da região. Syniehubov afirmou que as vítimas, incluindo uma criança de 11 anos, ficaram em estado de choque. Já o prefeito da cidade, Ihor Terekhov, disse que o míssil S-300 provocou danos em 26 edifícios, sendo que dois foram completamente destruídos.