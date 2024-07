Ucrânia diz ter interceptado um dos maiores ataques com drones da Rússia

A força aérea da Ucrânia afirmou nesta quarta-feira, 31, que interceptou um dos maiores ataques com drones de longo alcance lançados pela Rússia nos últimos meses, derrubando 89 desses equipamentos e um míssil que tinham como alvo a capital Kiev, seus arredores e outras regiões do país.

A administração militar de Kiev disse que mais de 40 drones foram abatidos durante a noite na capital e sua região circundante. Um míssil Kh-59 disparado na região sul de Mykolaiv também foi derrubado pela força aérea. A queda dos detritos danificou os telhados, janelas e fachadas de 13 residências privadas na região, mas ninguém se feriu.

“Este é um dos ataques mais maciços de Shahed-131/136 atacam drones”, disse a força aérea, identificando o tipo de drone, fabricado no Irã, utilizado na ofensiva.

O porta-voz da agência de espionagem militar ucraniana, Andriy Yusov, afirmou que o ataque tinha como objetivo identificar e esgotar os pontos de defesa aérea e que o número “significativo” de drones não estavam equipados com explosivos.

Kiev mantém suas unidades de defesa escondidas para evitar ataques diretos. No entanto, um porta-voz de espiões militares disse à agência de notícias Reuters na semana passada que a Rússia estava investindo no envio de drones baratos para filmar o território ucraniano e tentar identificar os pontos de defesa do país.

Alerta de ataque

A ofensiva com um enxame de drones foi a sétima do tipo realizado contra Kiev no mês de julho, de acordo com o chefe da administração militar de Kiev, Serhiy Popko. A capital e grande parte das regiões leste e central do país emitiram alertas de ataque aéreo desde a noite de terça-feira.

Para se proteger de possíveis ataques, cerca de 11.500 moradores se abrigaram em estações de metrô durante a noite, enquanto os drones avançavam de “todas as direções possíveis”, disseram as autoridades de Kiev.