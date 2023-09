Ucrânia diz que reconquistou nova aldeia em contraofensiva

A Ucrânia informou nesta segunda-feira, 18, que seus soldados reconquistaram uma nova vila na linha de frente leste da guerra contra a Rússia. Klishchiivka, que estava sob controle dos russos desde janeiro, fica próxima à cidade de Bakhmut, palco da única vitória de Moscou nos campos de batalha no último ano. Além disso, Kiev afirmou ter avançado no sul do país.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, disse que seus soldados retomaram 2 quilômetros quadrados de terra na semana passada ao redor de Bakhmut, capturada pelos russos em maio, após meses de combates violentos. Além de Klishchiivka, as forças de Kiev também recapturaram a aldeia de Andriivka no sul da cidade, segundo Maliar.

Klishchiivka 🇺🇦

Bakhmut direction. Liberated by the forces of the 80th Separate Airborne Assault Brigade, the 5th Separate Assault Brigade, the United Assault Brigade of the National Police of Ukraine "Lyut". Glory to the Ukrainian 🇺🇦 warriors! ‼️I know that social media has… pic.twitter.com/wQKItU5HUg — Tonya Levchuk 🇺🇦 (@TonyaLevchuk) September 17, 2023

Ambas as aldeias ficam em terrenos mais elevados e a sua captura pode facilitar operações para retomar o controle sobre ucraniano sobre Bakhmut.

Maliar afirmou ainda que o exército da Ucrânia retomou 51 quilômetros quadrados perto de Bakhmut desde o início da sua contraofensiva, em junho.

Enquanto isso, mais ao sul, na região de Donetsk, os soldados ucranianos estão tentando conter uma investida russa em direção às cidades de Avdiivka e Maryinka. Segundo Maliar, as forças ucranianas estão tentando avançar em direção ao Mar de Azov, com o objetivo de dividir as unidades militares russas. No sul do país, a Ucrânia recuperou mais de 260 quilômetros quadrados neste ano.

Durante a sua contraofensiva de três meses, a Ucrânia registrou progressos lentos, embora constantes, contra as defesas russas, profundamente entrincheiradas nas linhas de frente leste e sul. Como resultado, recapturou uma série de aldeias e avançou ao redor de Bakhmut, mas sem tomar grandes cidades.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou críticas vindas dos aliados no Ocidente, que reclamam da lentidão da ofensiva e acusam os militares da Ucrânia de cometerem erros estratégicos.