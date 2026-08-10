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Ucrânia ataca refinaria e deixa 13 mortos; Rússia responde com ‘bombardeio intenso’

Principal alvo de Kiev foram instalações da Taneko, a mais de 1.000 km da fronteira, enquanto Moscou atingiu Kherson e Kharkiv, matando 6 pessoas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 08h54 | Atualizado em 10 ago 2026, 09h06
Caminhão cinza em uma rodovia, com uma enorme explosão de fogo e fumaça escura à direita, e pessoas observando de um carro parado no acostamento
Ataque ucraniano com drones atinge refinaria de petróleo em Nizhnekamsk, na República do Tartaristão, região central da Rússia. 10/08/2026 -  (X/Reprodução)
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Ucrânia ataca refinaria e deixa 13 mortos; Rússia responde com ‘bombardeio intenso’ Priorizar nos meus resultados Google

Um ataque ucraniano com drones atingiu a refinaria de petróleo Taneko, na cidade russa de Nizhnekamsk, na madrugada desta segunda-feira, 10. A unidade é uma das mais avançadas tecnologicamente no país. Segundo autoridades da região do Tartaristão, onde fica o município, ao menos 13 pessoas morreram e 39 ficaram feridas — um dos maiores números de vítimas civis registrados na Rússia nos últimos meses.

Investigadores russos disseram ter aberto uma investigação criminal sobre o que classificaram como um ataque terrorista. Em comunicado, afirmaram que a Ucrânia atingiu áreas residenciais e que uma criança está entre os civis mortos. O chefe do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, decretou um período de luto após o ataque.

Segundo as autoridades, o ataque foi direcionado contra instalações industriais e contra alvos civis na cidade que abriga várias refinarias de petróleo e uma importante unidade petroquímica. Nizhnekamsk está situada a mais de 1. 000 quilômetros da fronteira, onde a região russa de Belgorod voltou a ser alvo de drones também nesta segunda-feira: lá, foi registrada a morte de uma mulher em sua residência.

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A Rússia derrubou 456 drones ucranianos durante a noite sobre 15 regiões do país e a península da Crimeia, anexada por Moscou, segundo um comunicado do Ministério da Defesa. As forças de Kiev intensificaram nos últimos meses os ataques a refinarias de petróleo russas, em uma campanha que provocou escassez de combustíveis em muitas regiões do país, embora as autoridades afirmem que a maioria desses problemas já foi solucionada.

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Na Ucrânia, enquanto isso, cinco pessoas morreram na região de Kharkiv, no nordeste do país, após um “intenso bombardeio de artilharia” russo contra uma área residencial de um vilarejo no distrito de Chuguiv, informou no aplicativo de mensagens Telegram a Procuradoria-Geral, que divulgou imagens de casas destruídas.

Além disso, uma pessoa morreu na região ucraniana de Kherson, no sul, quando um drone russo atingiu um táxi, informou o governador regional.

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Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em larga escala na Ucrânia, os esforços diplomáticos permanecem estagnados, enquanto os dois países intensificam seus ataques, com um número crescente de vítimas civis.

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