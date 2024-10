Turquia relata mortos e feridos em ataque terrorista em instalação aeroespacial

Um ataque classificado como terrorista deixou mortos e feridos nesta quarta-feira, 23, na sede das Indústrias Aeroespaciais da Turquia (TUSAS, na sigla em inglês), em Ancara, afirmou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya. Emissoras locais mostraram imagens de vários homens armados entrando no prédio em meio a relatos de tiros e uma forte explosão.

“Foi cometido um atentado terrorista contra as instalações das Indústrias Aeroespaciais da Turquia em Ancara. Infelizmente, houve mártires e feridos neste atentado”, disse em publicação no X, antigo Twitter.

A causa e os perpetradores da explosão e dos tiros subsequentes ainda não são claros. Há relatos sobre um possível ataque suicida e reféns.

A agência de notícias estatal turca Anadolu disse que serviços de emergência foram enviados ao local, enquanto imagens de televisão mostraram um portão danificado e uma troca de tiros em um estacionamento. As imagens mostraram os agressores carregando rifles de assalto e mochilas ao entrarem no prédio.

A TUSAS é uma das mais importantes empresas de defesa e aviação da Turquia, com mais de 10.000 funcionários, e foi incorporada ao Ministério da Indústria e Tecnologia em 1973 para reduzir a dependência estrangeira do país na indústria de defesa. A empresa é responsável, entre outros projetos, pelo KAAN, a primeira aeronave de combate nacional do país.