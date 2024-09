Turista morre após ser atingida por estátua que caiu de prédio na Itália

Um turista de Pádua, na Itália, morreu depois de ser atingida por uma estátua que caiu de uma sacada no centro de Nápoles, disseram fontes médicas à agência de notícias italiana ANSA na terça-feira, 17.

Chiara Jaconis, de 30 anos, recebeu os primeiros socorros no hospital Vecchio Pellegrini, no último domingo, 15, antes de ser internada no hospital Ospedale del Mare. Ela ficou no hospital por três dias, antes de morrer.

A turista estava caminhando pela rua Sant’Anna di Palazzo, no Bairro Espanhol, em seu último passeio antes de seu voo para casa, previsto para partir do aeroporto de Capodichino na noite de domingo.

O dono da estátua vai responder por homicídio culposo após a polícia e o Ministério Público de Nápoles identificarem a casa de onde o objeto caiu. A causa do incidente ainda está sendo investigada.

“A notícia da morte de Chiara é uma grande tristeza. Nós estendemos nossa simpatia à família tão profundamente afetada por essa tragédia, que toca profundamente a todos nós”, disse o prefeito Gaetano Manfredi.