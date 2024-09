Tufão Yagi atinge Vietnã e deixa ao menos 46 mortos; 22 seguem desaparecidos

O tufão Yagi atingiu o norte do Vietnã neste final de semana, provocando inundações e deslizamentos de terra que mataram pelo menos 46 pessoas, de acordo com dados divulgados pelo governo nesta segunda-feira, 9.

A tempestade com ventos de até 160 km/h, a mais forte a atingir a Ásia neste ano, interrompeu o fornecimento de eletricidade e serviços de telecomunicação em várias áreas do país, principalmente na província de Quang Ninh e na cidade de Haiphong, um centro industrial que abriga diversas fábricas multinacionais.

A fornecedora estatal de energia EVN disse que mais de 5,7 milhões de casas ficaram sem luz durante o final de semana, mas que quase 75% da rede foi restaurada nesta segunda-feira.

Ao menos 22 pessoas ainda estão desaparecidas e quase 300 ficaram feridas após a passagem do tufão. Entre as vítimas estão um bebê recém-nascido e quatro de seus parentes, que morreram devido a um deslizamento que atingiu a casa da família na província de Hoa Binh, no domingo 8.

Mais de 50 mil pessoas precisaram deixar suas casas nas cidades costeiras devido ao avanço da tempestade, que também afetou as operações de quatro aeroportos no sábado, incluindo o Noi Bai, na capital Hanói, que cancelou mais de 300 voos.

Mais desastres

O Yagi enfraqueceu no domingo, se tornando uma depressão tropical, uma categoria abaixo da tempestade tropical. No entanto, a agência meteorológica alertou para a possibilidade de novas inundações e deslizamentos de terra nesta segunda-feira, especialmente nas províncias de Lang Son, Cao Bang, Yen Bai e Thai Ngyen. Chuvas e ventos fortes também devem atingir a capital na noite de segunda-feira, segundo a agência.

No nordeste do país, na Baía de Ha Long – que é um Patrimônio Mundial da Unesco –, 30 embarcações afundaram após serem atingidas por ondas e ventos fortes, relatou a agência de gerenciamento de desastres do Ministério da Defesa. O tufão também danificou quase 3.300 casas e mais de 1.200 quilômetros quadrados de plantações no norte do país.

Uma ponte na província de Phu Tho, no norte do país, desabou na manhã desta segunda-feira, derrubando 10 carros e duas motos no Rio Vermelho. Pelo menos três pessoas foram resgatadas no local, mas 13 ainda estão desaparecidas. Não houve relatos de mortes, segundo a mídia estatal vietnamita.

Antes de chegar ao Vietnã, o Yagi atingiu a China e as Filipinas, deixando pelo menos 24 mortos e ferindo outras dezenas de pessoas.