Tufão mais forte que Florence ameaça sudeste da Ásia

Enquanto os Estados Unidos se preparam para a passagem do furacão Florence, um tufão ainda mais forte ameaça o sudeste asiático. A tempestade deve atingir as Filipinas, Hong Kong e Macau até o próximo domingo (16).

O Mangkhut foi classificado como um tufão de categoria 5 e provoca ventos de pelo menos 252 quilômetros por hora. É mais forte que o Florence, que atualmente tem ventos de 200 km/h e está em categoria 3.

O tufão já passou pelo território americanas de Guam, no Pacífico, onde causou enchentes e cortes de energia. Segundo os meteorologistas, a tempestade deve se fortalecer ainda mais nas próximas 24 a 48 horas.

A previsão, contudo, é que o tufão perca força e volte para a categoria 4 antes de atingir a ilha de Luzon, nas Filipinas. Ainda assim, o Mangkhut deve causar fortes ventos e inundações na parte norte da ilha.

O governo das Filipinas já estima que o tufão possa causar mais de 250 milhões de dólares em danos às plantações de milho e arroz do país. Mais de 3 milhões de pessoas moram atualmente na parte norte da ilha de Luzon. A região do delta do Rio das Pérolas, que inclui Hong Kong e Macau, será afetada e é uma das mais populosas do mundo.

De acordo com projeção do Observatório de Hong Kong (HKO), a tempestade passará a 80 quilômetros de Hong Kong e a 160 quilômetros de Macau no domingo (16), com ventos a 220 quilômetros por hora, equivalente ao de um furacão da categoria 4.

O Mangkhut também deve atingir a China na próxima segunda-feira (17), porém com menor força.

Tufão é a nomenclatura utilizada para os ciclones tropicais de maior intensidade que ocorrem no Oceano Pacífico Noroeste. Já os furacões são o mesmo fenômeno, porém no Oceano Atlântico Norte, Oceano Pacífico Nordeste e no Oceano Pacífico Sul.