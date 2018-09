Tufão Jebi leva Japão a cancelar mais de 600 voos

O tufão Jebi, que se aproxima do território japonês, levou o país a cancelar mais de 600 voos nesta terça-feira, 4, devido aos fortes ventos e intensas chuvas que a agência meteorológica nacional já registra nas regiões oeste e leste do país.

A expectativa é que Jebi, o 21º tufão desta temporada no Pacífico, catalogado como “muito forte” pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), toque terra na ilha de Shikoku (oeste) ou na península de Kii por volta do meio-dia (horário local).