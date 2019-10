Tufão deixa ao menos nove mortos na Coreia do Sul

Ao menos nove pessoas morreram na Coreia do Sul nas últimas horas após a passagem do tufão Mitag, que provocou fortes ventos e chuvas, anunciaram as autoridades locais.

Na região sul do país foram registradas inundações e deslizamentos de terra durante a noite. O balanço de vítimas pode aumentar porque muitas pessoas são consideradas desaparecidas.

A cidade portuária de Busan foi uma das mais afetadas: quase 600 funcionários das equipes de emergência procuravam desaparecidos nos escombros de uma casa e de um restaurante.

Mais de 1.000 casas foram destruídas ou muito danificadas e 1.500 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas na cidade. O Mitag é o sétimo tufão a atingir a península coreana em 2019.