Trump volta a sugerir que Venezuela pode se tornar o 51º estado dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir nesta terça-feira, 27, que a Venezuela poderia se tornar o 51º estado norte-americano.

Em um comício de campanha em Corpus Christ, no Texas, o republicano afirmou que a relação entre os dois países está boa e, ao falar sobre o futuro do país, sugeriu que os venezuelanos poderiam eleger um governador em lugar de um presidente.

“O país (Venezuela) se tornará próspero e, quem sabe, talvez em breve ele se torne um próspero 51º estado. É possível. Vamos fazer isso acontecer. Vamos torná-lo o 51º estado. E, em vez de um presidente, teremos uma eleição para governador. O que acha? Pois é”, afirmou Trump.

O ocupante do Salão Oval ainda destacou ampliação da cooperação petrolífera entre os dois países. Ao apontar para um petroleiro ancorado ao largo da costa, o presidente americano disse que a carga seria processada em refinarias texanas, inclusive em Corpus Christi, e que o fornecimento não teria custo para os contribuintes americanos. Ele também afirmou que grandes empresas petrolíferas estavam investindo bilhões de dólares na Venezuela.

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“Quero agradecer à Venezuela, onde nossa relação se tornou muito, muito boa — excelente, na verdade. Bilhões e bilhões de dólares estão sendo investidos agora, por parte das maiores empresas de petróleo — muitas delas vindas do Texas — em todo o território venezuelano”, disse o presidente americano.

Desde a captura de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos, em janeiro, Washington mantém uma relação próxima com o governo interino de Delcy Rodríguez. O carregamento apresentado por Trump foi anunciado como o primeiro recebido sob o acordo petrolífero anunciado em agosto.

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Na ocasião, o presidente americano afirmou ter assegurado o controle sobre mais de 65 bilhões de barris de petróleo, por meio de uma parceria com empresas privadas. O volume equivale a aproximadamente um quinto das reservas venezuelanas.

Continua após a publicidade Não é a primeira vez que o presidente americano sugere incorporar a Venezuela aos Estados Unidos. Em maio, ele publicou na rede Truth Social um mapa no qual o território venezuelano aparecia preenchido com as cores da bandeira americana. A postagem veio um dia depois de uma entrevista à Fox News na qual Trump disse considerar seriamente essa possibilidade. Em abril, o presidente também havia brincado que poderia disputar a Presidência venezuelana depois do conflito com o Irã. Na ocasião, disse que aprenderia espanhol rapidamente e viajaria ao país para se candidatar. Continua após a publicidade