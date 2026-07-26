Trump volta a flertar com terceiro mandato, mesmo com proibição expressa da lei

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Donald Trump flerta com um terceiro mandato, apesar da proibição constitucional, alegando “vitória” em eleições passadas e contestando resultados, ecoando discursos como o de Bolsonaro. Ele discute manobras jurídicas para contornar a 22ª Emenda. A conexão com o Brasil se estende à tentativa dos EUA de questionar urnas eletrônicas aqui.

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Onipresente nas eleições presidenciais brasileiras, Donald Trump voltou a flertar com a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, mesmo com uma proibição expressa da lei máxima do país, e disse no tradicional jantar promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca que ganhou “três vezes” e vai “fazer isso de novo”. Na verdade, Trump concorreu três vezes, mas venceu apenas duas. Diante da derrota para o democrata Joe Biden em 2020, alegou que as eleições haviam sido fraudadas, cantilena repetida no Brasil pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que também se valeu de discursos conspiratórios para justificar a derrota de 2022 para o presidente Lula.

No caso de Trump, um empecilho óbvio para um eventual terceiro mandato é a 22ª Emenda à Constituição americana, que estabelece que “ninguém poderá ser eleito para o cargo de presidente mais de duas vezes, e nenhuma pessoa que tenha exercido o cargo de presidente, ou atuado como presidente, por mais de dois anos de um mandato para o qual outra pessoa foi eleita presidente, poderá ser eleita para o cargo de presidente mais de uma vez”.

O presidente americano deu a declaração utilizando um boné com os dizeres “Trump 2028”, sugerindo que estaria mesmo disposto a encampar uma briga jurídica por um terceiro mandato. Em entrevistas passadas, ele admitiu que internamente já discutia saídas para contornar a proibição. Uma das saídas aventadas pelos republicanos, ainda que de resultado e eficácia duvidosas, seria Trump compor a chapa de um aliado, como JD Vance, na condição de vice e, na sequência, força-lo a renunciar e assumir o posto. Analistas americanos consideram, no entanto, que a manobra também afronta a 22ª Emenda.

“Ganhei três vezes e vou fazer isso de novo. Deve ser fácil. Estou ficando muito bom em concorrer à Presidência. Ganhei três vezes. Me saí muito bem na segunda vez. Eleição fraudada, aliás”, disse Trump no jantar com correspondentes da Casa Branca.

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Trump e as eleições no Brasil

O governo do presidente dos Estados Unidos pretende enviar dois funcionários do Departamento de Estado ao Brasil para questionar a segurança e a transparência das urnas eletrônicas. A informação foi publicada neste sábado, 25, pelo jornal americano The Washington Post. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou também no sábado que foi procurado pela Embaixada dos Estados Unidos para tratar de uma possível reunião envolvendo representantes do governo norte-americano. O Itamaraty recusou os pedidos de visto de dois integrantes do Departamento de Estado dos EUA, citados pelo jornal como parte de uma iniciativa para discutir a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.