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Trump volta a criticar Otan e manda cortar relações com Espanha: ‘Parceiro terrível’

Em cúpula na Turquia, presidente dos EUA critica a recusa do país europeu em se comprometer com nova meta de gastos militares

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 09h09 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h28
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.  (Jim WATSON e Santiago Mazzarovich/AFP)
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Trump volta a criticar Otan e manda cortar relações com Espanha: ‘Parceiro terrível’ Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Espanha nesta quarta-feira, 8, ordenando a suspensão imediata de todo o comércio com o país europeu devido à recusa do país europeu em se comprometer com a nova meta de gastos com defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), de 5% do PIB. 

Durante uma coletiva de imprensa em Ancara, capital da Turquia, antes de uma cúpula da Otan, o presidente americano afirmou que ordenou ao secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, que interrompesse as relações comerciais com a Espanha, que classificou como um “parceiro terrível” na aliança militar.

“A Espanha é uma causa perdida. Não queremos mais fazer negócios comerciais com a Espanha”, disse Trump. “Aliás, eu gostaria de cortar isso. A Espanha é um parceiro terrível na Otan. Eles não participam, não pagam. Não quero ter nada a ver com a Espanha. Cortem todo o comércio com a Espanha, incluindo visitas”, completou.

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As regras da União Europeia, no entanto, exigem que as negociações comerciais sejam conduzidas como a integralidade do bloco.

Briga antiga

Não é a primeira vez que Trump ameaça encerrar as relações comerciais com a Espanha, cujo primeiro-ministro, Pedro Sánchez, está entre os poucos líderes que manifestaram publicamente oposição à guerra no Irã. No início do conflito, o país europeu se recusou a permitir que militares americanos usassem suas bases para missões relacionadas aos ataques no Oriente Médio.

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Em resposta à mais nova declaração de Trump, o gabinete de Sánchez informou que recebeu “com tranquilidade e normalidade” os comentários do presidente americano e afirmou que não pretende alterar a excelente relação social e econômica mantida com os Estados Unidos.

Já a ministra da Saúde da Espanha, Mónica García, criticou a postura de Trump e afirmou que ele “confunde diplomacia com intimidação”.

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