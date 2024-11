Trump vai à Casa Branca para reunião com Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receberá o próximo chefe da Casa Branca, Donald Trump, nesta quarta-feira, 13, para conversas sobre a transição do governo, que o democrata se comprometeu a manter “suave”. A equipe do republicano, porém, ainda não assinou os documentos para iniciar o processo de transferência.

Biden, inicialmente o rival de Trump na eleição de 2024 antes de se afastar e endossar sua vice-presidente, Kamala Harris, receberá o o futuro presidente no Salão Oval – uma cortesia tradicional que Trump não estendeu a Biden em 2020, quando ele venceu.

“(Biden) acredita nas normas, ele acredita em nossa instituição, ele acredita na transferência pacífica de poder”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. “Essa é a norma. É isso que deve acontecer.”

Biden e Trump trocaram duras críticas nos últimos anos, e suas respectivas equipes têm posições muito diferentes sobre políticas, desde mudanças climáticas até Rússia e comércio. O democrata retratou o presidente eleito como uma ameaça à democracia, enquanto o republicano o pintou como incompetente.

Transição complicada

A viagem de Trump a Washington deve incluir uma reunião com legisladores republicanos e o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, pela manhã, antes do encontro com Biden às 11h (13h de Brasília).

Apesar das mensagens de Biden e de Harris sobre a importância de uma transição de governo sem turbulência, o processo em si está parcialmente paralisado.

A equipe de Trump, que já anunciou alguns membros do gabinete do novo presidente, ainda precisa assinar acordos burocráticos, que envolvem espaço de escritórios e equipamentos do governo, bem como acesso para funcionários a instalações e informações do governo, de acordo com a Casa Branca.

“Os advogados de transição (da chapa) Trump-Vance continuam a se envolver construtivamente com os advogados da administração Biden-Harris em relação a todos os acordos contemplados pelo Ato de Transição Presidencial”, disse Brian Vance, um porta-voz da transição Trump, referindo-se à lei que rege a transferência de poder.

Temas de discussão

Espera-se que Biden e Trump discutam uma miríade de tópicos no encontro, incluindo política externa.

O presidente cessante deve pedir ao republicano para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. A continuidade do apoio dos Estados Unidos a Kiev ficou em suspenso após a vitória de Trump na semana passada.

Este será o primeiro encontro entre os dois desde o debate presidencial de junho. O desempenho desastroso de Biden aumentou as preocupações com sua idade (81 anos) e sua capacidade de servir um novo mandato, criando pressão dentro do próprio partido pela sua desistência. Harris, então, se tornou a candidata democrata, conduzindo uma campanha truncada que terminou com sua derrota.