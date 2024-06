Trump se prepara para audiência que pode influenciar sua sentença em NY

O ex-presidente americano Donald Trump será entrevistado por autoridades de liberdade condicional de Nova York nesta segunda-feira, 10, uma etapa obrigatória do processo judicial após sua condenação. A audiência pode influenciar a sentença do juiz responsável pelo caso no qual ele foi considerado culpado por falsificação de registros de negócios, em conexão com pagamentos secretos feitos para silenciar uma ex-atriz pornô, Stormy Daniels, sobre um affair do passado. A decisão sobre a punição cabível aos crimes ocorrerá em 11 de julho, e promete incendiar as eleições presidenciais dos Estados Unidos, marcadas para novembro.

Trump fará a entrevista por meio de uma chamada de vídeo. Ele está em sua casa, o resort de Mar-a-Lago, na Flórida, de acordo com a agência de notícias Associated Press, acompanhado de um de seus advogados, Todd Blanche – uma concessão do juiz responsável pelo caso, Juan Merchan.

Merchan tem poder discricionário para impor uma ampla gama de punições, que vão desde liberdade condicional e serviço comunitário até prisão, que pode consistir em quatro anos de reclusão.

No que consiste a entrevista

Normalmente, o objetivo da entrevista com oficiais de liberdade condicional é produzir um relatório com mais informações sobre o réu para ajudar o juiz a determinar a punição adequada para o crime pelo qual foi condenado. Esse documento costuma ser redigido pelos próprios oficiais de liberdade condicional, ou por um assistente social ou psicólogo que trabalha para o departamento de liberdade condicional. Adicionalmente, algumas vezes, a família e amigos do condenado, bem como pessoas afetadas pelos seus crimes, podem ser consultados.

Os relatórios incluem o histórico pessoal do réu, antecedentes criminais e recomendações para a sentença. Também são uma oportunidade para o criminoso condenado defender que merece uma punição mais leve.

O veredito de culpado

Donald Trump tornou-se oficialmente o primeiro ex-presidente condenado em um processo criminal na história dos Estados Unidos no dia 30 de maio, após seis semanas de deliberações em um tribunal em Manhattan. Ele foi considerado culpado de cada uma das 34 acusações relacionadas à falsificação de registros contábeis para disfarçar a compra do silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem teria passado uma noite anos antes, durante a campanha de 2016 – o que a acusação definiu como um esquema para encobrir má publicidade de forma ilegal para sair vitorioso das eleições.

Trump, também candidato presidencial republicano ao pleito deste ano, se diz inocente de qualquer crime, e acusou a Casa Branca de usar o processo como ferramenta de perseguição política para enfraquecer sua atual campanha. O ex-presidente também disse que vai apelar da condenação.

Cenário incerto

Após o veredito do mês passado, duas pesquisas divulgadas na última sexta-feira 7 mostram que sua vantagem em relação ao atual líder dos Estados Unidos,Joe Biden, diminuiu. De acordo com um levantamento do jornal americano The New York Times com a Siena College, Trump estava três pontos à frente de Biden antes do veredito, uma diferença que agora caiu para apenas um ponto. A mudança parece insignificante, mas pode ser decisiva numa eleição presidencial acirrada, como é esperado da disputa deste ano. Em 2020, apenas 44 mil votos em três estados decisivos impediram um empate.

Os dados pós-veredito ainda são um tanto limitados, mas uma outra pesquisa corroborou as mesmas conclusões. A empresa republicana Echelon Insights conduziu um levantamento que resultou em um empate entre os dois candidatos, enquanto antes do júri considerar Trump culpado o ex-presidente tinha dois pontos de vantagem em relação a Biden.