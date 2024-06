Trump perde vantagem sobre Biden na eleição após condenação, diz pesquisa

Após o ex-presidente Donald Trump ser considerado culpado de 34 acusações por crime de falsificação de registros comerciais na semana passada, duas pesquisas divulgadas nesta sexta-feira, 7, mostram que sua vantagem em relação ao atual líder dos Estados Unidos, Joe Biden, diminuiu.

De acordo com um levantamento do jornal americano The New York Times com a Siena College, Trump estava três pontos à frente de Biden antes do veredito, uma diferença que agora caiu para apenas um ponto. A mudança parece insignificante, mas pode ser decisiva numa eleição presidencial acirrada, como é esperado da disputa deste ano. Em 2020, apenas 44 mil votos em três estados decisivos impediram um empate.

Além disso, de acordo com a análise do Times, tanto os eleitores descomprometidos com tendências democratas e quanto os que não gostam nem de Trump nem de Biden foram mais afetados negativamente pela condenação – grupos esses que poderiam ajudar o republicano no pleito.

Os dados pós-veredito ainda são um tanto limitados, mas uma outra pesquisa corroborou as mesmas conclusões. A empresa republicana Echelon Insights conduziu um levantamento que resultou em um empate entre os dois candidatos, enquanto antes do júri considerar Trump culpado o ex-presidente tinha dois pontos de vantagem em relação a Biden.

Continua após a publicidade

Estados decisivos

Isso não significa que Biden não tem motivos para se preocupar. Uma pesquisa da Universidade Quinnipiac com eleitores na Geórgia, estado que Biden venceu por 0,2 pontos em 2020, mostrou Trump com uma vantagem de cinco pontos (embora esse resultado esteja dentro da margem de erro da pesquisa). Quando outros candidatos, incluindo o independente Robert Kennedy, foram adicionados à lista de opções, a vantagem de Trump cresceu para seis pontos (fora da margem de erro).

Faltando cinco meses até ao dia das eleições, os eleitores ainda têm tempo para considerar – e reconsiderar – os seus pensamentos sobre a condenação de Trump.