Trump se encontra com Netanyahu e critica Kamala

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniram nesta sexta-feira, 26, no resort do republicano Mar-a-Lago, na Flórida. Durante o encontro, o postulante a Casa Branca destacou a importância de seu relacionamento com o israelense e criticou a vice-presidente, Kamala Harris, por seus comentários “desrespeitosos” sobre a guerra de Gaza.

Antes de se encontrar com Trump, Netanyahu se reuniu nesta quinta-feira, 25, com o presidente americano, Joe Biden, e Kamala, que entrou na disputa presidencial depois que o democrata desistiu da corrida. Durante a reunião bilateral, a vice-presidente expressou preocupação sobre o número de civis palestinos mortos na guerra de Israel e Hamas.

O republicano, que está em campanha para um segundo mandato, tem se empenhado em demonstrar laços estreitos com Israel, ao mesmo tempo que tenta conquistar os judeus americanos. Trump já chegou a dizer que, se estivesse no poder, a guerra entre Israel e Hamas não teria ocorrido.

Em sua visita, Netanyahu afirmou que esperava que sua viagem ao território estadunidense levasse a um acordo de cessar-fogo mais rápido. De acordo com ele, tiveram movimentos de esforços para um trégua entre os lados devido a uma pressão militar israelense.

O ex-presidente afirmou, antes de se encontrar com Netanyahu, que a guerra precisa acabar o mais rápido possível, no entanto, não apresentou nenhum plano que ajudaria a encerrar o conflito. Em uma declaração à emissora americana Fox News, Trump disse que situação “não pode continuar” porque já dura “muito tempo”. No entanto, sugeriu que apoiava Israel utilizar mais força em Gaza.

Além disso, o republicano reiterou que Israel precisava melhorar sua relações públicas que, em sua avaliação, “não estão boas”. Para ele, Netanyahu precisa resolver o assunto “rápido porque o mundo não está lidando bem” com a guerra.

Relações antigas

Durante a presidência de Trump, ele e Netanyahu mantiveram laços estreitos. Entretanto, o relacionamento dos dois passou por uma pequena tensão depois que o premiê parabenizou Biden por vencer as eleições de 2020, na qual o republicano diz que foram fraudadas.

Logo após o ataque de 7 de outubro, o republicano criticou Netanyahu pelas falhas de segurança israelenses que permitiram que o Hamas atacasse Israel. Apesar destas declarações, Trump rejeitou qualquer sugestão de tensões com o premiê.

“Temos um relacionamento muito bom”, disse.

Durante o discurso ao Congresso americano, Netanyahu elogiou o apoio de Biden a Israel, mas também agradeceu Trump por seu histórico pró-Israel, além reiterar seus agradecimentos pela decisão de mudar a embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusálem.