Trump se contradiz e passa a questionar integridade das midterms nos EUA

Ler Resumo





Donald Trump questionou a legitimidade das eleições de meio de mandato nas redes sociais, contradizendo sua declaração anterior de que aceitaria os resultados. Ele alegou fraudes, criticou urnas eletrônicas e pesquisas, apesar de autoridades reportarem um processo sem problemas. O ex-presidente tem histórico de questionar derrotas eleitorais.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para questionar a legitimidade dos resultados das eleições de meio de mandato, que impuseram derrotas expressivas aos seus republicanos. Anteriormente, ele havia declarado à imprensa que aceitaria o desfecho das chamadas midterms.

“Alguém realmente acredita que esta ‘eleição’ foi honesta?”, escreveu ele em sua rede, a Truth Social. “Como as pesquisas puderam estar tão erradas??? Algumas ‘levas’ de votos antecipados foram tão grandes que tornaram a vitória impossível, não importava quantas pessoas fossem votar. Tudo gira em torno das urnas eletrônicas, que são muito mais importantes do que o eleitor!”, completou.

A chamada “onda azul” foi maior do que o esperado, mas enorme maioria das pesquisas eleitorais, porém, já antecipava uma vitória decisiva dos democratas. Autoridades estaduais e locais de uma ponta a outra do país também relataram que o processo eleitoral transcorreu sem problemas neste ano. Apenas algumas disputas importantes, incluindo as para o Senado no Alasca e no Mississippi, ainda não tiveram seus resultados definidos devido à demora na contagem e pleitos acirrados.

Continua após a publicidade

Além disso, na noite da eleição, Trump já havia dito ao jornal americano The New York Times que estava “absolutamente disposto” a aceitar os resultados, nos quais os democratas retiraram dos republicanos o controle de ambas as casas do Congresso, algo que aconteceu apenas três vezes no último século.

O resultado projetado mostra que o Partido Democrata conquistou mais de 260 cadeiras na Câmara, ultrapassando confortavelmente os 218 necessários para comandar a casa. Também garantiu uma maioria de ao menos 54 assentos no Senado, coroando o massacre eleitoral com sete viradas espetaculares.

Continua após a publicidade

Interferência

Trump tem longo histórico de questionar, sem apresentar provas, o resultado de eleições em que foi derrotado. Foi assim em 2020, quando tentou anular a vitória de Joe Biden, e em 2024, quando deu vários sinais de que não aceitaria um eventual triunfo de Kamala Harris.

Ao longo deste ano, antes das midterms, ele empreendeu uma campanha de interferência eleitoral sem precedentes. Trump incentivou que republicanos redesenhassem os mapas eleitorais dos estados que controlam para favorecê-los, esforço que foi bem-sucedido em pelo menos sete localidades, embora não tenha se traduzido em avanços significativos nas urnas.

Continua após a publicidade

Sob seu comando, o Departamento de Justiça também abriu uma série de investigações que colocaram em dúvida a lisura do processo, e conseguiu levar até a Suprema Corte uma ação movida contra o estado da Califórnia na qual a pasta dizia que 20 mil cédulas enviadas pelo correio nas eleições deste ano não deveriam ser contadas por alto risco, segundo o órgão, de que elas teriam sido enviadas por imigrantes sem cidadania americana. A solicitação, porém, acabou sendo negada pelos magistrados.

A pasta anunciou ainda no dia da eleição, 3 de novembro, que enviou, pela primeira vez, mais de mil “monitores” eleitorais em 50 estados, que teriam o objetivo de “registrar eventuais problemas para investigações após as eleições”.