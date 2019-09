Trump elogia Bolsonaro na ONU: ‘Ótimo discurso’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Jair Bolsonaro por seu discurso na Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, 24. “Ótimo discurso”, disse ao brasileiro em um breve encontro nos bastidores do evento da ONU.

Em um vídeo postado por Bolsonaro em sua página no Twitter, é possível ver os dois líderes se cumprimentando logo após o pronunciamento de Bolsonaro. Trump elogia o discurso do presidente brasileiro e afirma que o assistiu por detrás do palco, enquanto esperava pela sua vez de subir ao púlpito.

“Obrigado pela consideração”, respondeu Bolsonaro em sua postagem.

Havia expectativa de um jantar privado entre Bolsonaro e Trump na noite de segunda-feira 24, mas o encontro não aconteceu.

Brasil e Estados Unidos vem desenvolvendo uma aproximação desde a eleição de Bolsonaro. O brasileiro é comparado com frequência ao presidente americano e é chamado por parte da imprensa internacional de “Trump dos trópicos”.

Esta foi a terceira vez que os dois se encontraram, após uma primeira reunião em março na Casa Branca e um segundo encontro durante a reunião de cúpula do G20, em junho.

Em seus discursos na ONU, Trump e Bolsonaro abordaram temas semelhantes, com críticas ao socialismo e defesa da soberania.

“Apresento aos senhores um novo Brasil, que esteve à beira do socialismo”, declarou logo no início de seu discurso de 31 minutos o brasileiro, que também abriu frentes de ataques severos contra a atitude da França diante dos incêndios na Amazônia e até mesmo contra o cacique caiapó Raoni Metuktire.

Bolsonaro não chegou a mencionar o governo francês diretamente, mas referiu-se à nação presidida por Emmanuel Macron como “um país” que adotou uma postura colonialista, seguiu a “mídia sensacionalista” e ousou “sugerir a aplicação de sanções contra o Brasil” no episódio dos incêndios na Amazônia. O presidente brasileiro pediu respeito à soberania nacional e atribuiu a polêmica internacional em torno do desmatamento da Amazônia à “mídia sensacionalista”.

Já Trump reforçou sua posição anti-globalização e destacou a importância da soberania e do patriotismo. “O futuro não pertence aos globalistas. O futuro pertence aos patriotas”, disse.

O americano ainda usou o “pesadelo” vivido pela Venezuela para fazer críticas ao socialismo. Trump disse que seu país monitora de perto e vem prestando assistência à nação sul-americana que vive sob o regime de Nicolás Maduro.