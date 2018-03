“Trump” e “Paris Hilton” russos ‘disputam’ eleições com Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve se reeleger no próximo domingo, 18. Sua popularidade está no auge e, segundo as pesquisas de opinião mais recentes, deve conquistar quase 70% dos votos na disputa para a Presidência.

O Kremlin impediu a candidatura do líder opositor Alexey Navalny, o que deu a Putin um impulso ainda maior nas pesquisas. Para Navalny, a eleição russa é uma farsa e o governo permite apenas que candidatos aliados ou que não representem ameaça real se inscrevam no pleito.

A Conselho Europeu afirma que as eleições na Rússia –a atual e os pleitos anteriores até 2008 — não atendem aos requisitos básicos de “eleições livres e justas”, com forte destaque para a enorme influência da Presidência do país nos resultados e na competição.

Mesmo diante deste cenário, outros sete candidatos, listados abaixo, disputam as urnas com Putin no próximo dia 18.