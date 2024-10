Trump descreve sua perspectiva de suposta nova tentativa de assassinato

Durante uma transmissão ao vivo em sua conta no X, antigo Twitter, na noite de segunda-feira 16, o ex-presidente americano Donald Trump descreveu sua perspectiva da aparente nova tentativa de assassinato contra ele, que ocorreu um dia antes enquanto ele jogava golfe em um de seus campos na Flórida.

Ele se lembrou de ter ouvido tiros disparados por agentes do Serviço Secreto contra o potencial agressor, que estava escondido entre os arbustos do campo de golfe no domingo 15. Em seguida, segundo o candidato presidencial republicano, foi “agarrado” junto com um amigo, Steve Witkoff, pelos agentes e os dois foram jogados em carrinhos de golfe para escaparem.

+ Fala de Musk sobre tentativa de assassinato contra Trump chama atenção do Serviço Secreto

“Ouvimos tiros sendo disparados no ar, acho que provavelmente quatro ou cinco”, disse Trump. “Entramos nos carrinhos e seguimos muito, muito bem. Eu estava com um agente, e o agente fez um trabalho fantástico”, completou. O segundo aparente atentado à sua vida, porém, levantou novos questionamentos sobre a eficácia do Serviço Secreto, e se o republicano recebe proteção suficiente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu que a agência “precisa de mais ajuda”.

Continua após a publicidade

“Linguagem inflamatória”

Em entrevista ao jornal americano The Washington Post, ele insistiu que o incidente, bem como o ataque a tiros que sofreu durante um comício na Pensilvânia em 13 de julho, não o afetaram.

“As pessoas me fazem muito essa pergunta. Eu tento não pensar nisso”, disse ele.

Em raro aceno, Trump também elogiou Biden por um telefonema “muito simpático” após o episódio. A Casa Branca disse que o presidente expressou seu alívio pelo republicano estar seguro. No entanto, Trump afirmou que os ataques a ele estão diretamente relacionados à “linguagem inflamatória” que rivais políticos democratas usam para criticá-lo.

Continua após a publicidade

Nova tentativa de assassinato

Fazendo uma varredura pelo campo, os agentes do Serviço Secreto estavam um buraco à frente de Trump no circuito. De repente, avistaram o cano de um rifle saindo dos arbustos. Após abrirem fogo contra o suspeito, que largou a arma e foi embora, iniciaram uma perseguição e conseguiram localizá-lo em um Nissan preto em uma rodovia.

+ O que se sabe sobre nova tentativa de assassinato contra Trump

O suspeito, Ryan Routh, de 58 anos, não disparou nenhum tiro, segundo o Serviço Secreto. Na segunda-feira, ele compareceu brevemente a um tribunal da Flórida e foi acusado de crimes relacionados a porte de arma. As investigações do FBI e do estado continuam, mas autoridades ainda não revelaram a motivação do agressor, que tem um histórico de problemas judiciais e afiliações políticas confusas.

Continua após a publicidade

Mais tarde nesta terça-feira, Trump deve fazer sua primeira aparição pública desde o incidente no Michigan, um estado decisivo onde os delegados do Colégio Eleitoral ajudarão a definir a corrida pela Casa Branca.