Trump chega a tribunal em Miami e se rende para a polícia

Donald Trump, o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de crimes federais, será indiciado nesta terça-feira, 13, em relação a um caso que envolve o desvio de documentos secretos da Casa Branca para sua residência pessoal, na Flórida. Ele chegou a um tribunal federal em Miami nesta tarde, onde se renderá para a polícia e será escoltado até o 13º andar.

Lá, ele escutará, pela primeira vez, todas as acusações em detalhe.

Trump, candidato presidencial republicano cujas tentativas de reverter sua derrota eleitoral em 2020 abalaram a democracia americana, chegou ao Tribunal Wilkie D. Ferguson Jr., no centro da cidade, para enfrentar as acusações criminais federais que o responsabilizam por reter, de maneira ilegal, segredos de Estado na área de defesa. O caso também o imputa por obstrução de Justiça, por ter se recusado a entregar os documentos confidenciais após solicitação do órgão Arquivos Nacionais e Administração de Documentos, bem como do Departamento de Justiça.

Uma multidão pequena, mas animada, se reuniu do lado de fora do tribunal para expressar apoio ao ex-presidente.

Trump foi preso por autoridades do Serviço de Delegados dos Estados Unidos e foi fichado no tribunal, assim como seu co-réu e fiel assistente Walt Nauta.

Espera-se que os delegados façam cópias eletrônicas de suas impressões digitais em algum momento durante os procedimentos de hoje. Não se espera que eles tirem uma foto de Trump, devido à sua capacidade de reconhecimento.

Trump é a primeira pessoa que ocupou o Salão Oval da Casa Branca, em todos os 247 anos de história do país, a ser indiciado por um grande júri.

As 37 acusações criminais, reveladas parcialmente na sexta-feira 9, responsabilizam ex-presidente por revelar informações confidenciais a seus assessores e visitantes do seu resort na Flórida, Mar-a-Lago, armazenar caixas cheias de papéis secretos de forma irresponsável em sua residência pessoal – algumas foram encontradas na garagem, outras até no banheiro –, e mentir e obstruir a investigação federal.

Depois que o Departamento de Justiça se debruçou sobre o caso, Trump continuou evasivo e driblou uma série de pedidos de devolução da papelada. A investigação, então, conseguiu um mandado judicial para que o FBI pudesse fazer uma batida em Mar-a-Lago e recuperar o material. A polícia federal encontrou 26 caixas de documentos, sendo que ao menos 300 deles estavam classificados como “ultrassecretos”.

O público pode não chegar a ver Trump no tribunal. A comitiva do ex-presidente entrou por uma garagem subterrânea, e fotos ou câmeras não são permitidas dentro do prédio.

Sua aparição incluirá a leitura do indiciamento oficial, durante a qual o ex-presidente deve apresentar um apelo. Espera-se que ele se declare inocente (“not guilty“).

Embora as autoridades tenham reforçado a segurança do tribunal e nos arredores do centro de Miami, antecipando um possível protesto agressivo de eleitores trumpistas, poucos apoiadores do ex-presidente se reuniram em sua defesa.

Após sua audiência no tribunal, Trump deve voltar de avião para seu clube de golfe, o Trump National Golf Club, em Bedminster, em Nova Jersey, para fazer comentários em sua defesa.