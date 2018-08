Trump anuncia que conselheiro Don McGahn vai deixar o cargo

O conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, vai deixar o cargo nos próximos meses, anunciou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em sua conta no Twitter nesta quarta-feira (29). A razão foi o recorrente atrito entre McGahn e Trump.

“Eu tenho trabalhado com Don por um longo tempo e aprecio verdadeiramente o seu serviço!”, escreveu o presidente.

Em conversas com assessores, Trump teria reclamado de McGahn e falado em substituí-lo. O conselheiro também já falava em renunciar em meio a controvérsias da Casa Branca. É ele quem supervisiona o difícil processo de ingresso do Brett Kavanaugh, indicado de Trump, na Suprema Corte.

Por esse motivo, McGahn deverá aguardar a confirmação da indicação do republicano pelo Senado antes de se afastar do governo. Kavanaugh foi escolhido por Trump para substituir Anthony Kennedy, que irá se aposentar.

McGahn atuou como conselheiro da Casa Branca desde o início do governo Trump, depois de ter trabalhado na campanha do Republicano à Presidência em 2016.

Ele desempenhou um papel central ao ajudar Trump a reformular alguns dos tribunais mais influentes do país, incluindo a Suprema Corte, e participou da investigação do procurador especial Robert Mueller, que apura a interferência russa na eleição americana.

Como conselheiro do presidente, McGahn também desempenhou muitas vezes o papel de apaziguador, especialmente nas questões referentes à investigação de Mueller. A equipe do procurador solicitou, em diversas ocasiões, documentos e depoimentos a membros da Casa Branca, e costumava tratar da questão com o advogado.

A saída de McGahn acontece em um momento especialmente frágil para a Casa Branca, com a condenação de Paul Manafort por várias acusações de fraude e o acordo de confissão firmado pelo ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen.

(Com Estadão Conteúdo)