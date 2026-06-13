Trump diz que acordo de paz com Irã será assinado no domingo; Teerã nega

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado, 13, que o acordo de paz com o Irã será assinado amanhã, domingo. O fim da guerra no Oriente Médio garantiria a reabertura do estratégico Estreito de Ormuz.

Trump divulgou a informação na sua rede Truth Social: “O acordo está programado para ser assinado amanhã e, imediatamente após a assinatura, o Estreito de Ormuz estará ABERTO PARA TODOS”, escreveu o americano.

No entanto, neste sábado, uma mensagem do Ministério das Relações Exteriores do Irã indicava que o acordo não seria assinado no domingo. A informação é da AFP, com base na imprensa estatal iraniana.

O anúncio de Trump ocorre após semanas de negociações estagnadas entre Washington e Teerã. Trocas de ameças e hostilidades tornavam o acordo incerto. Neste sábado, o governo americano afirmou ter derrubado drones iranianos que pretendiam atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz.

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