Três pessoas morrem durante comemoração da classificação do México às oitavas da Copa

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Três pessoas morreram por asfixia na madrugada de quarta-feira, 1º, durante as intensas celebrações da classificação do México às oitavas de final da Copa do Mundo na Cidade do México. A tragédia, que ocorreu entre uma multidão de mais de um milhão, levou a prefeita a pedir responsabilidade.

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Pelo menos três pessoas morreram de asfixia na madrugada desta quarta-feira, dia 1º, durante as comemorações pela classificação do México às oitavas de final da Copa do Mundo, na Cidade do México, segundo autoridades locais.

As vítimas são uma jovem de 19 anos, um homem de 44 anos e uma mulher de 48 anos, que chegou a ser socorrida após sofrer asfixia nas proximidades do local da celebração, mas não resistiu após ser levada ao hospital, informou a Secretaria de Saúde da capital mexicana.

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As mortes ocorreram nas proximidades do Ángel de la Independencia e da avenida Paseo de la Reforma, onde multidões se concentraram para celebrar a vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador na noite de terça-feira. Segundo a prefeitura, mais de um milhão de pessoas participaram da festa nas ruas da capital, que terminou em tragédia.

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A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e pediu que a população comemore “com responsabilidade, cuidado e empatia”.

O placar do jogo encerrou um jejum de 40 anos sem uma vitória do país em um confronto eliminatório de Copa do Mundo.