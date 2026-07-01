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Três pessoas morrem durante comemoração da classificação do México às oitavas da Copa

Mais de 1 milhão de pessoas se aglomeraram nas ruas da capital mexicana, uma festa que terminou em tragédia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 08h54 | Atualizado em 1 jul 2026, 09h23
Torcedores comemoram vitória do México sobre o Equador na Copa do Mundo em 1º de julho de 2026.
Torcedores comemoram vitória do México sobre o Equador na Copa do Mundo em 1º de julho de 2026. (Alfredo Martinez/Getty Images)
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Três pessoas morrem durante comemoração da classificação do México às oitavas da Copa Priorize VEJA no Google

Pelo menos três pessoas morreram de asfixia na madrugada desta quarta-feira, dia 1º, durante as comemorações pela classificação do México às oitavas de final da Copa do Mundo, na Cidade do México, segundo autoridades locais.

As vítimas são uma jovem de 19 anos, um homem de 44 anos e uma mulher de 48 anos, que chegou a ser socorrida após sofrer asfixia nas proximidades do local da celebração, mas não resistiu após ser levada ao hospital, informou a Secretaria de Saúde da capital mexicana.

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As mortes ocorreram nas proximidades do Ángel de la Independencia e da avenida Paseo de la Reforma, onde multidões se concentraram para celebrar a vitória do México por 2 a 0 sobre o Equador na noite de terça-feira. Segundo a prefeitura, mais de um milhão de pessoas participaram da festa nas ruas da capital, que terminou em tragédia. 

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A prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, manifestou solidariedade às famílias das vítimas e pediu que a população comemore “com responsabilidade, cuidado e empatia”.

O placar do jogo encerrou um jejum de 40 anos sem uma vitória do país em um confronto eliminatório de Copa do Mundo.

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