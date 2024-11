Três dias após cessar-fogo, Israel ataca alvos do Hezbollah no sul do Líbano

O exército de Israel voltou a bombardear alvos do Hezbollah no sul do Líbano neste sábado, 30, três dias após o início de um cessar-fogo. Segundo os militares, os ataques ocorreram depois da detecção de atividade “que representava uma ameaça”.

De acordo com o exército, foi atacada uma instalação do Hezbollah em Sidon que abrigava lança-foguetes para o grupo armado, além de locais usados para contrabandear armas da Síria para o Líbano.

Disse ainda que atingiu outros três locais no sul do Líbano onde observou militantes “se aproximando de estruturas do Hezbollah”, carregando veículos com armas ou se envolvendo em “atividade terrorista” em uma instalação do grupo xiita.

Segundo informações da Reuters, uma ofensiva israelense a um carro feriu três pessoas, incluindo uma criança de sete anos neste sábado, informou o Ministério da Saúde libanês em comunicado. O Hezbollah não comentou sobre a nova ofensiva.

A trégua costurada pelos Estados Unidos e França entrou em vigor na quarta-feira, mas ambos os lados se acusaram de violar o cessar-fogo. Responsável por monitorar o sul do Líbano, local de embates entre Israel e Hezbollah, o exército libanês acusou os israelenses de romperem o acordo várias vezes entre quarta e quinta-feira.