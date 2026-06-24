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Tremor de magnitude 6,9 atinge norte do Japão

O sismo ocorreu perto da região de Iwate e seu epicentro foi registrado a 50 km de profundidade, destacou a Agência Meteorológica do Japão

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 22h10
Bandeira do Japão
O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo por estar situado sobre quatro grandes placas tectônicas no "Anel de Fogo" do Pacífico. (EFE/VEJA)
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Tremor de magnitude 6,9 atinge norte do Japão Priorize VEJA no Google

Um terremoto de magnitude 6,9 sacudiu o norte do Japão nesta quinta-feira (noite de quarta, 24, no Brasil), informou a agência meteorológica do país, sem que tenham sido registrados vítimas ou danos materiais.

O sismo ocorreu perto da região de Iwate e seu epicentro foi registrado a 50 km de profundidade, destacou a Agência Meteorológica do Japão.

“Até agora não há informação que indique que há vítimas humanas, mas vamos continuar monitorando e avaliando a situação”, disse Minoru Kihara, porta-voz do governo.

Uma mulher da cidade de Hashikami, onde o tremor foi sentido com mais intensidade, disse à AFP que o único dano em sua casa foi uma foto emoldurada que caiu.

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Imagens difundidas pela televisão pública NHK mostraram o trânsito circulando como de costume na cidade de Hachinohe, com os sinais de trânsito funcionando normalmente.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo por estar situado sobre quatro grandes placas tectônicas no “Anel de Fogo” do Pacífico.

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O país-arquipélago de 125 milhões de habitantes costuma registrar centenas de tremores de terra por ano.

(AFP)

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Japão
Terremoto
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