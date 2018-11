Tremor de 3,8 graus atinge Buenos Aires durante G20

Um tremor de 3,8 graus na escala Richter abalou Buenos Aires e regiões do seu entorno nesta sexta-feira (30), justamente quando a cidade sedia a reunião de cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Entre os já presentes na capital argentina estão os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da França, Emmanuel Macron, e do Brasil, Michel Temer.

O terremoto foi sentido às 10h27 do horário local (11h27 em Brasília). Seu epicentro foi localizado a apenas 32 quilômetros ao sul de Buenos Aires, a 25 quilômetros de profundidade. Até o momento, nenhum dos líderes presentes indicou que deixará a cidade por causa do sismo.

Este é o primeiro tremor do tipo a ser registrado na cidade desde 1888. Segundo o Instituto Nacional de Prevenção Sísmica, o fenômeno foi sentido na capital argentina e em La Plata, capital da Província de Buenos Aires.

A cidade de Buenos Aires sedia nesta sexta e no sábado (1º) a reunião de cúpula do G20, que reúne representantes dos sete países mais ricos (G7), das 13 economias emergentes (entre elas, a China, a Rússia, a Índia e o Brasil), e da União Europeia (UE), além de membros de organizações multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

Esta é a primeira vez que os líderes das 20 maiores economias do mundo se reúnem na América do Sul.

No Twitter, moradores da região relataram suas experiências com o primeiro terremoto em 130 anos. “Foi um milésimo de segundo que moveu minha cama”, escreveu uma usuária.

Hubo un pequeño temblor ahí lo 10,20 hs. Fue una milésima segundos que movió mi cama.

LUGANO, CABA — Ines Joaquin (@ines_joaquin) November 30, 2018

Alguien mas sintió un #temblor en zona surr?? Tengo miedoooo — Emma💚 (@_Emmilyyyy_) November 30, 2018