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Ao menos 31 pessoas morreram e 21 ficaram feridas apos o tombamento e explosao de um caminhao-tanque perto do Cairo, no Egito. As chamas atingiram quase 30 veiculos apos uma colisao provocada por um motorista em alta velocidade, que foi preso. Saiba mais detalhes sobre a tragedia.

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Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções após o tombamento de um caminhão-tanque na província de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. O acidente ocorreu na quarta-feira, 25, e mobilizou equipes de emergência e dezenas de ambulâncias. Segundo as autoridades egípcias, as chamas atingiram 27 veículos, entre carros e motocicletas.

De acordo com o Ministério da Saúde egípcio, o incêndio começou nas proximidades do Túnel 10, no distrito de Warraq, em Imbaba, perto do Anel Viário do Cairo. Ao todo, 39 ambulâncias foram enviadas ao local, e os feridos foram encaminhados para três hospitais da região. O ministro da Saúde, Khaled Abdelghaffar, colocou as unidades de atendimento próximas em estado de alerta máximo e acompanhou os trabalhos de assistência às vítimas.

Nesta quinta-feira, 26, o Ministério Público egípcio anunciou a prisão de um homem suspeito de provocar a colisão. Segundo os investigadores, ele confessou ter atingido a traseira do caminhão-tanque enquanto dirigia a aproximadamente 110 quilômetros por hora.