Tragédia no Cairo: acidente com caminhão-tanque deixa 31 mortos; veja vídeo
Colisão em rodovia nos arredores da capital egípcia provocou um incêndio que destruiu 27 veículos
Pelo menos 31 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas em um incêndio de grandes proporções após o tombamento de um caminhão-tanque na província de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. O acidente ocorreu na quarta-feira, 25, e mobilizou equipes de emergência e dezenas de ambulâncias. Segundo as autoridades egípcias, as chamas atingiram 27 veículos, entre carros e motocicletas.
De acordo com o Ministério da Saúde egípcio, o incêndio começou nas proximidades do Túnel 10, no distrito de Warraq, em Imbaba, perto do Anel Viário do Cairo. Ao todo, 39 ambulâncias foram enviadas ao local, e os feridos foram encaminhados para três hospitais da região. O ministro da Saúde, Khaled Abdelghaffar, colocou as unidades de atendimento próximas em estado de alerta máximo e acompanhou os trabalhos de assistência às vítimas.
Nesta quinta-feira, 26, o Ministério Público egípcio anunciou a prisão de um homem suspeito de provocar a colisão. Segundo os investigadores, ele confessou ter atingido a traseira do caminhão-tanque enquanto dirigia a aproximadamente 110 quilômetros por hora.
Em depoimento, o suspeito afirmou que ziguezagueava entre as faixas e realizava ultrapassagens quando perdeu o controle do carro. De acordo com o comunicado da Promotoria, o impacto provocou o estouro de um dos pneus do caminhão, que atingiu a barreira de concreto e tombou. O combustível vazou e, em seguida, pegou fogo.
A explicação apresentada pelos investigadores acrescenta detalhes à versão divulgada inicialmente pelo Ministério do Petróleo egípcio. Na ocasião, a pasta havia informado que o caminhão-tanque, operado por uma empresa privada, saiu da pista, colidiu contra uma estrutura e explodiu.
Investigação e indenizações
Além de apurar as circunstâncias do acidente, o Ministério Público trabalha na identificação de todas as vítimas. Duas delas ainda não haviam sido reconhecidas, e os investigadores determinaram a coleta de amostras de DNA para confirmar suas identidades. Peritos também examinam os destroços e a extensão dos danos provocados pelo fogo.
A Cruz Vermelha Egípcia enviou equipes de emergência ao local e aos hospitais para auxiliar a Defesa Civil, os profissionais de saúde e os demais agentes envolvidos no atendimento aos feridos.
As autoridades também anunciaram medidas para garantir assistência financeira às vítimas. A Autoridade Reguladora Financeira do Egito determinou que o fundo nacional de seguro obrigatório de veículos agilize o pagamento de indenizações às famílias dos mortos e às pessoas feridas. Em comunicado divulgado na quarta-feira, o órgão informou que representantes entrarão em contato com os familiares para orientar a apresentação da documentação necessária.
Imagens registradas por testemunhas dão dimensão da intensidade do incêndio, com vários veículos em chamas e uma espessa coluna de fumaça preta sobre a rodovia. Em um dos vídeos, gravado nas proximidades do acidente, é possível ouvir explosões secundárias enquanto as chamas se espalham.
As autoridades egípcias informaram que continuam monitorando a situação e prestando assistência aos sobreviventes.