Total de mortos pelo coronavírus na China sobe para 162

A Comissão de Saúde de Hubei, província chinesa no centro do novo surto de coronavírus, informou nesta quarta-feira, 29, que o total de mortos provocadas pelo coronavírus aumentou para 162. Até o dia anterior, eram 132 óbitos. Houve também mais 1.032 casos detectados, elevando para 4.586 o somatório de pessoas contaminadas.

Os governos dos Estados Unidos e do Japão iniciaram nesta quarta-feira a retirada de seus cidadãos da China, depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter expressado sua “séria preocupação” com a propagação do vírus entre pessoas em três outros países.

O coronavírus 2019-nCoV causa pneumonia. Outros 18 países confirmaram casos de contaminação em seus territórios. No Brasil, há nove casos suspeitos em observação. O governo brasileiro não indicou até o momento que resgatará os seus cidadãos da província de Hubei.

(Com Reuters)