Tiroteio em igreja no Texas deixa dois mortos e um ferido

Um atirador abriu fogo em uma igreja da cidade de Fort Worth, no estado americano do Texas, durante uma celebração religiosa neste domingo, 29, matando uma pessoa e ferindo outra gravemente. Ele foi alvejado por tiros disparados por duas pessoas que acompanhavam a celebração e morreu.

A polícia foi chamada por volta das 10h da manhã (horário local) a West Freeway Church of Christ (Igreja de Cristo em West Freeway), na periferia de Fort Worth, vizinha a Dallas.

Além dos dois mortos e do ferido com gravidade, mais duas pessoas sofreram ferimentos leves enquanto se escondiam dentro da igreja, disse Macara Trusty, porta-voz dos serviços de emergência locais MedStar.

O chefe de polícia do White Settlement, J.P. Bevering, disse que o atirador foi baleado por dois homens que estavam armados e devolveram o fogo. “A ameaça foi interrompida com base nas ações heróicas dos dois paroquianos da igreja”, disse Bevering.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse em comunicado: “Os locais de culto devem ser sagrados, e sou grato pelos membros da igreja que agiram rapidamente para derrubar o atirador e ajudar a evitar mais perdas de vidas”.

O tiroteio foi capturado em vídeo enquanto o culto da igreja aparentemente estava sendo transmitido no YouTube, de acordo com o New York Daily News. “Você sente que sua vida está piscando diante de você. Eu estava tão preocupado com meu pequeno ”, disse Isabel Arreola, que estava na igreja.

O tiroteio ocorreu um dia depois que um agressor com uma faca esfaqueou cinco pessoas em uma festa do Hanukkah em Nova York.

(com Agência Brasil e Reuters)