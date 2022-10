Texas processa Google por usar rostos e vozes de pessoas sem consentimento

O estado americano do Texas entrou com uma ação contra o Google nesta quinta-feira, 20, sob a acusação de supostamente coletar dados biométricos de milhões de moradores sem obter o devido consentimento, informou o escritório do procurador-geral do estado em comunicado.

A ação movida contra a gigante de tecnologia afirma que as empresas que operam no Texas foram proibidas por décadas de coletar rostos, vozes ou outros dados biométricos sem consentimento avançado e informado.

“Em flagrante desafio a essa lei, o Google, pelo menos desde 2015, coletou dados biométricos de inúmeros texanos e usou seus rostos e suas vozes para servir aos fins comerciais. De fato, em todo o estado, todos os texanos se tornaram vacas leiteiras involuntárias sendo ordenhadas pelo Google para obter lucros”, diz a denúncia.

As coletas teriam sido feitas por meio dos produtos Google Fotos, Google Assistant e Nest Hub Max.Em resposta, o Google disse que vai lutar contra o processo e que todos os usuários de seus serviços têm a opção de desativar o recurso de coleta biométrica.

O Texas é mais um estado em meio a vários outros que processaram a empresa alegando práticas ilegais em relação à privacidade. No início deste mês, o Arizona fechou um acordo de mais de 85 milhões de dólares, o equivalente a 442 milhões de reais.

Em janeiro, o próprio Texas juntamente com Indiana, Washington e Distrito de Colúmbia entraram com uma ação contra o Google pelo que chamaram de práticas enganosas de rastreamento de localização que invadem a privacidade dos usuários.

