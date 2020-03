Teste de Trump para coronavírus dá negativo

O resultado do teste para o novo coronavírus. do presidente americano Donald Trump deu negativo, anunciou seu médico Sean Conley em nota neste sábado, 14. Trump havia anunciado durante que tinha realizado os exames na noite de sexta-feira, mas não detalhou quando o resultado sairia.

A imprensa americana pressionava o presidente por maiores esclarecimentos – se havia ou não se submetido a um teste de contágio do Covid-19, por exemplo – desde que foi confirmado que o secretário de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, estava contaminado. Wajngarten integrava a comitiva do presidente Bolsonaro que viajou a Miami no último fim de semana. Na ocasião, Bolsonaro e Trump jantaram juntos e realizaram reuniões bilaterais.

Duas outras pessoas que estavam com o presidente em Mar-a-Lago – o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e a advogada pessoal de Bolsonaro, Karina Kufa – testaram positivo. Outros integrantes da comitiva, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o ‘zero três’, e a primeira-dama Michelle Bolsonaro receberam resultados negativos para o novo coronavírus. O presidente Bolsonaro também se submeteu aos testes e anunciou nas redes sociais que não estava infectado.

(com Reuters)