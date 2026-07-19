Terremoto deixa cinco mortos e 21 feridos no Peru

Um terremoto de magnitude 5,1 registrado neste sábado, 18, em uma região andina do Peru deixou cinco pessoas mortas e 21 feridos, de acordo com informações do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) do país.

“O que temos até agora são 5 mortos e 21 feridos que já foram validados (confirmados) pelo Ministério da Saúde”, disse o chefe do Indeci, general Luis Vásquez, à rádio Exitosa.

O tremor ocorreu às 21h24 locais (23h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 24 quilômetros, com epicentro no distrito de Chongos Bajo, 300 quilômetros a leste de Lima, na região de Junín, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP).

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As autoridades locais afirmaram que “os esforços de resposta continuam nas áreas afetadas”, além de estarem prestando assistência à população afetada e desabrigada, em uma publicação nas redes sociais. Além disso, as equipes de resgate permanecem em estado de emergência e continuam conduzindo operações de busca e salvamento devido aos relatos de feridos e mortos.

(AFP)