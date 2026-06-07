Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma das ilhas das Filipinas nesta segunda-feira, 8 de junho — durante a noite deste domingo, 7, no horário de Brasília. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o abalo sísmico foi registrado na ilha de Mindanao, ao sul do país, e gerou um alerta para tsunamis em várias regiões, inclusive com a vizinha Indonésia. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o centro de pesquisa. De acordo com a agência Reuters, ainda não houve relatos imediatos de grandes danos nas regiões.

Mindanao é a sétima ilha mais populosa do mundo com 27,3 milhões de habitantes e é a segunda maior das Filipinas.

O Phivolcs, órgão filipino de pesquisa e monitoramento de fenômenos vulcânicos, informou que o terremoto teve magnitude 7,0 e alertou para possíveis danos e ondas de tsunami acima de um metro, que poderiam persistir por várias horas. Já o instituto BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), a agência governamental da Indonésia responsável pela meteorologia, climatologia e geofísica, registrou um abalo sísmico com magnitude de 7,7.

Segundo o chefe de polícia da cidade de Alabel, em Sarangani, nas Filipinas, o prédio policial sofreu algumas rachaduras logo após o terremoto, que aconteceu durante uma cerimônia de hasteamento de bandeira. O agente informou que ainda não tinha relato de vítimas, mas que teve registros de desmaios. “Este é o terremoto mais forte que já vivenciamos”, disse Ancheta à Reuters por telefone.

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Alguns moradores de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o terremoto foi muito forte. Filipinas e Indonésia integram o Anel de Fogo do Pacífico, um cinturão sismicamente ativo que se estende da América do Sul ao Extremo Oriente Russo.