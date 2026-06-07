Terremoto de magnitude 7,8 atinge Filipinas e gera alerta para tsunamis
Abalo sísmico foi registrado na ilha de Mindanao, ao sul do país, que tem 27,3 milhões de habitantes
Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu uma das ilhas das Filipinas nesta segunda-feira, 8 de junho — durante a noite deste domingo, 7, no horário de Brasília. De acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ), o abalo sísmico foi registrado na ilha de Mindanao, ao sul do país, e gerou um alerta para tsunamis em várias regiões, inclusive com a vizinha Indonésia. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o centro de pesquisa. De acordo com a agência Reuters, ainda não houve relatos imediatos de grandes danos nas regiões.
Mindanao é a sétima ilha mais populosa do mundo com 27,3 milhões de habitantes e é a segunda maior das Filipinas.
O Phivolcs, órgão filipino de pesquisa e monitoramento de fenômenos vulcânicos, informou que o terremoto teve magnitude 7,0 e alertou para possíveis danos e ondas de tsunami acima de um metro, que poderiam persistir por várias horas. Já o instituto BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), a agência governamental da Indonésia responsável pela meteorologia, climatologia e geofísica, registrou um abalo sísmico com magnitude de 7,7.
Segundo o chefe de polícia da cidade de Alabel, em Sarangani, nas Filipinas, o prédio policial sofreu algumas rachaduras logo após o terremoto, que aconteceu durante uma cerimônia de hasteamento de bandeira. O agente informou que ainda não tinha relato de vítimas, mas que teve registros de desmaios. “Este é o terremoto mais forte que já vivenciamos”, disse Ancheta à Reuters por telefone.
Alguns moradores de Manado, no norte da Indonésia, relataram que o terremoto foi muito forte. Filipinas e Indonésia integram o Anel de Fogo do Pacífico, um cinturão sismicamente ativo que se estende da América do Sul ao Extremo Oriente Russo.