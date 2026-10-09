Terremoto de magnitude 7,7 provoca pânico e danos em prédios no Panamá

Um terremoto de magnitude 7,7 sacudiu o Panamá nesta sexta-feira (9) e causou danos em prédios no centro do país, além de pânico na capital, sem deixar vítimas.

“Foi horrível, algo que não tínhamos vivido. Minha filha ficou presa na escola. Graças a Deus estamos bem”, contou à AFP Juana Alveo, de 38 anos, que trabalha como caixa em uma loja em Penonomé, a 150 quilômetros da Cidade do Panamá.

O terremoto ocorreu às 12h56 locais, com epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, na província de Herrera (centro-sul do país), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

“O desastre que estamos enfrentando é grande”, afirmou o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, a jornalistas, ao destacar que há estradas “totalmente destruídas” ou “completamente colapsadas”.

De acordo com imagens da imprensa local, parte de um hotel desabou na cidade de Penonomé, na província de Coclé, além de algumas igrejas.

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“Estou em choque neste momento e não consegui falar com minha família”, disse à AFP Luis Poveda, funcionário de uma fábrica, em Santiago de Veraguas, centro do país.

Ariel Apolayo, educador de 46 anos, descreveu o sismo como uma “loucura”. “Achamos que era fraco, mas depois começou a ficar mais forte, mais forte e mais forte. Como os carros se mexiam”, relatou.

“Saímos todos correndo do prédio, os cabos de energia estavam balançando”, contou à AFP Arnulfo Santos, outro funcionário de uma fábrica de farinha em Santiago.

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As autoridades do Canal do Panamá anunciaram que a via, por onde passa 5% do comércio marítimo internacional, opera com “normalidade”, embora equipes especializadas estejam inspecionando suas instalações.

O aeroporto de Tocumen, um importante centro de conexão aérea da América Latina, foi fechado temporariamente e vários voos estão sendo desviados para outros terminais aéreos, como medida preventiva, informou a Aeronáutica Civil.

Omar Smith, diretor do Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), confirmou que, preliminarmente, não há registro de vítimas, apenas de danos materiais.

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As autoridades de defesa civil avaliam alguns danos, sobretudo nas regiões centrais de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos e outras áreas.

Uma rodovia na província de Veraguas apresenta rachaduras consideráveis, segundo imagens divulgadas pela imprensa local.

O prefeito de Pedasí (centro-sul), Miguel Batista, afirmou que um prédio desabou em sua cidade, uma ponte sofreu danos estruturais e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido.

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Pânico

Sentido por cerca de um minuto, o terremoto sacudiu a Cidade do Panamá, onde milhares de pessoas abandonaram os prédios, tomadas pelo medo. O USGS revisou a magnitude do terremoto para 7,7, após uma estimativa inicial de 8 e uma segunda de 7,6.

Terremotos na capital do Panamá não são comuns. Eles ocorrem principalmente na província de Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica.

O terremoto foi sentido em todo o país e até mesmo na vizinha Costa Rica. Segundo Néstor Luqué, diretor do Instituto de Geociência da Universidade do Panamá, já foram registradas mais de 80 réplicas, inclusive de 6 graus, que foram sentidas em diversas regiões do país.

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O movimento telúrico motivou um alerta de tsunami no Pacífico oriental, segundo o USGS, mas ele foi posteriormente desativado.

Mais cedo, em publicação no X, o presidente Mulino pediu calma e anunciou o fechamento de repartições públicas em todo o país, e o Ministério da Educação comunicou a suspensão das aulas “em nível nacional” em “todas as instituições de ensino”.

“Dei instruções para mobilizar pessoal, recursos e ajuda aos afetados, assim como a imediata atuação de todos os ministérios e instituições no território na solução e na prevenção”, escreveu.

Os presidentes da Colômbia, Abelardo de la Espriella; do Equador, Daniel Noboa; da Guatemala, Bernardo Arévalo; e outros governos manifestaram solidariedade ao Panamá e se declararam dispostos a enviar ajuda, se necessário.

(AFP)