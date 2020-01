Terremoto de magnitude 7,7 graus atinge Cuba e Jamaica

O Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou nesta terça-feira, 28, um terremoto de magnitude 7,7 graus na escala Richter entre as ilhas de Cuba e da Jamaica, no Caribe. As autoridades dos dois países ainda não informaram se houve vítimas e os danos materiais provocados pelo tremor, que foi percebido em Miami.

O terremoto ocorreu no início da tarde (cerca de 15h, em Brasília) e teve sua origem a pouco mais de 120 quilômetros a noroeste da Jamaica e a sul de Cuba.

Embora não haja relatos oficiais de danos nem feridos, Jamaica e Cuba, além das Ilhas Cayman, arquipélago situado entre os dois países, estariam sob alerta de tsunami, reportou o jornal britânico The Independent.

Edifícios foram esvaziados em Miami, na Flórida, a mais de 700 quilômetros ao norte de onde foi registrado o terremoto.