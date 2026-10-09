Terremoto de magnitude 7,6 atinge o Panamá e alerta de tsunami é ativado

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Panamá nesta sexta-feira, 9, e provocou danos em edifícios, interrupções no fornecimento de energia e a suspensão de serviços de transporte. O tremor levou à emissão de um alerta de tsunami para áreas costeiras de países da América Central e do Sul, além do Havaí, segundo o Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) registrou inicialmente magnitude 8,0, mas revisou o número para 7,6. O epicentro foi localizado nas proximidades de Pitaloza Arriba. O abalo ocorreu às 12h56, no horário da Costa Leste americana.

De acordo com o Instituto de Geociências da Universidade do Panamá, o terremoto teve profundidade de apenas quatro quilômetros e ocorreu a cerca de 39 quilômetros a oeste de Tonosí, na província de Los Santos. Após o tremor principal, foram registradas réplicas, incluindo uma de magnitude 6,0 ao norte de Tonosí. Até o momento, a instituição contabilizou 13 abalos secundários.

Danos e interrupções

Em Penonomé, na província de Coclé, foram relatados danos estruturais na Catedral de San Juan Bautista, no Gabinete do Governador e no Hotel Dos Continentes. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram parte da estrutura do hotel desabada.

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Na Cidade do Panamá, centenas de pessoas deixaram residências e edifícios após sentirem o tremor, segundo informações da agência de notícias AFP.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido em seis províncias: Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé e parte de Panamá Oeste. A distribuidora Naturgy informou as áreas afetadas, mas não apresentou uma estimativa para a normalização completa do serviço. A Ensa, responsável pelo abastecimento em outras regiões, comunicou o restabelecimento de 17 circuitos em Colón.

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O Aeroporto Internacional de Tocumen suspendeu temporariamente as operações para avaliar possíveis danos. O metrô da capital também interrompeu a circulação nas linhas 1 e 2. As aulas do período da tarde foram canceladas pelo Ministério da Educação, enquanto a Universidade do Panamá suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas por precaução.

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, afirmou nas redes sociais que solicitou à ministra de Governo, Dinoska Montalvo, e aos órgãos de segurança informações sobre os efeitos do terremoto. Ele também pediu tranquilidade à população e alertou contra a disseminação de informações alarmistas.

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Alerta de tsunami

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos advertiu para a possibilidade de ondas de tsunami em trechos das costas do Panamá, Colômbia, Costa Rica, Equador, Peru, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e México nas três horas seguintes ao terremoto. O Havaí também foi incluído entre as áreas sob risco.

O Sistema Nacional de Proteção Civil do Panamá (Sinaproc) informou que mantém o monitoramento da situação e recomendou que a população siga as orientações das autoridades diante da possibilidade de novas réplicas.