Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Mundo

Terremoto de magnitude 7,3 atinge México; EUA emitem alerta de tsunami

Ondas altas são esperadas ao longo da costa sul do Pacífico do México, e a população foi orientada a ficar longe das praias

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 13h14 | Atualizado em 17 jul 2026, 22h42
TERRA ABAIXO - Cidade do México: o solo está cedendo até 35 cm a cada ano
TERRA ABAIXO - Cidade do México: o solo está cedendo até 35 cm a cada ano (Argelis Rebolledo/Getty Images)
Continua após publicidade
Terremoto de magnitude 7,3 atinge México; EUA emitem alerta de tsunami Priorizar nos meus resultados Google

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira, 17, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em paralelo, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de tsunami em território mexicano e na Guatemala, com ondas menores em outros países.

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, segundo relatos ouvidos pela agência de notícias AFP.  As autoridades não relataram vítimas até o momento.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o terremoto ocorreu às 9h, horário local, (12h no horário de Brasília), com epicentro a 48 quilômetros da localidade de Aquiles Serdán. O serviço sismológico mexicano registrou pelo menos uma réplica de magnitude 6,8.

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade, relatou um jornalista da AFP no local.

Siga
Continua após a publicidade

“Não há danos graves”, declarou o secretário da Marinha, Raymundo Morales, ao final da coletiva de imprensa presidencial desta sexta-feira.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que está no porto caribenho de Tulum, afirmou que um relatório sobre o terremoto será divulgado.

Continua após a publicidade

Ondas altas são esperadas ao longo da costa sul do Pacífico do México, e a população foi orientada a ficar longe das praias.

Em Chiapas, as autoridades de proteção civil alertaram para variações de pouco mais de um metro.

Continua após a publicidade

Na Cidade da Guatemala, o terremoto fez prédios tremerem e levou alguns moradores a correrem de suas casas para a rua, segundo uma testemunha da Reuters. A imprensa local da Guatemala exibiu imagens de funcionários evacuando um prédio do governo enquanto protocolos de segurança eram acionados.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Publicidade
TAGS:
Estados Unidos
Guatemala
México
Terremoto
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).