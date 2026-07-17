Terremoto de magnitude 7,3 atinge México; EUA emitem alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o sul do México e partes da América Central nesta sexta-feira, 17, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Em paralelo, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos emitiu um alerta de risco de tsunami em território mexicano e na Guatemala, com ondas menores em outros países.

O tremor foi sentido com intensidade nos estados mexicanos de Chiapas e Oaxaca, assim como na Guatemala e em El Salvador, segundo relatos ouvidos pela agência de notícias AFP. As autoridades não relataram vítimas até o momento.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA, o terremoto ocorreu às 9h, horário local, (12h no horário de Brasília), com epicentro a 48 quilômetros da localidade de Aquiles Serdán. O serviço sismológico mexicano registrou pelo menos uma réplica de magnitude 6,8.

Em Tuxtla Gutiérrez, capital do estado de Chiapas, houve cenas de pânico nos poucos prédios altos da cidade, relatou um jornalista da AFP no local.

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“Não há danos graves”, declarou o secretário da Marinha, Raymundo Morales, ao final da coletiva de imprensa presidencial desta sexta-feira.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, que está no porto caribenho de Tulum, afirmou que um relatório sobre o terremoto será divulgado.

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Ondas altas são esperadas ao longo da costa sul do Pacífico do México, e a população foi orientada a ficar longe das praias.

Em Chiapas, as autoridades de proteção civil alertaram para variações de pouco mais de um metro.

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Na Cidade da Guatemala, o terremoto fez prédios tremerem e levou alguns moradores a correrem de suas casas para a rua, segundo uma testemunha da Reuters. A imprensa local da Guatemala exibiu imagens de funcionários evacuando um prédio do governo enquanto protocolos de segurança eram acionados.

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