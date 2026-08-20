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Terremoto de magnitude 7,2 atinge região sul do Peru

Temor foi registrado em área pouco povoada e não há relatos de danos ou vítimas até o momento

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 15h52
Mapa do Peru mostrando a cidade de Ica como epicentro de um evento sísmico potencial, com círculos vermelhos indicando áreas de 50 km e 200 km de impacto. A topografia do terreno é visível, com montanhas em tons de marrom e o oceano em azul, e falhas tectônicas marcadas por linhas vermelhas no mar. Cidades como Lima e Ayacucho são identificadas.
Mapa do Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo mostra terremoto que atingiu Peru (CESEM-EMSC/Reprodução)
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Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a região sul do Peru nesta quinta-feira, 20, segundo o Instituto Geofísico do Peru (IGP). O epicentro do sismo foi localizado a 35 quilômetros ao norte de Coracora, na província de Parinacochas, região de Ayacucho, a uma profundidade de 108 quilômetros. Não há relatos de danos ou vítimas até o momento.

O tremor foi registrado em uma área pouco povoada – Coracora, por exemplo, tem cerca de 10 mil habitantes. Em Lima, capital do país, o tremor foi sentido principalmente nos andares superiores dos prédios. O terremoto foi prolongado e durou cerca de um minuto.

Segundo Hernando Tavera, diretor do IGP, a profundidade do evento permitiu que o terremoto fosse sentido em diferentes áreas do país. Ele observou que, devido à magnitude, “podemos ver desabamentos de estradas”, embora tenha enfatizado que a profundidade reduz a probabilidade de danos críticos. As autoridades continuam avaliando os possíveis impactos.

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Em outra medição, o Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que a magnitude seria de 6,7, classificando o tremor como “muito forte” em algumas áreas.

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Localizado no Cinturão de Fogo do Pacífico, região em que ocorre a maior atividade sísmica do mundo, o Peru sente vários abalos sísmicos durante o ano. O maior deles aconteceu em 1970 e deixou cerca de 67 mil mortos. Em maio deste ano, um tremor de magnitude 5,1 registrado em uma região andina deixou cinco mortos.

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