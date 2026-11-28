Um terremoto de magnitude 5 atingiu neste sábado a região de Manhattan Beach, no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos.

Até o momento, não há relatos de feridos ou danos, segundo autoridades locais.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor ocorreu por volta das 9h30 (14h30 no horário de Brasília).

O terremoto foi registrado a uma profundidade de 12 km, considerada superficial e que pode intensificar os efeitos do fenômeno.

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Após o terremoto, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles mobilizou uma operação com equipes das 106 unidades da cidade para verificar possíveis danos à infraestrutura. Isso inclui vistorias por terra, ar e mar.