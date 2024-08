Terremoto de magnitude 4,4 atinge Los Angeles

A cidade de Los Angeles, na Califórnia, foi abalada na tarde desta segunda-feira, 12, por um terremoto de magnitude 4,4, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O tremor ocorreu às 12h20 do horário local (16h20 em Brasília) e seu epicentro foi registrado nos arredores de Pasadena, a cerca de oito quilômetros do centro de Los Angeles, afirmou a agência.

A prefeita da cidade, Karen Bass, disse no X, antigo Twitter, que Corpo de Bombeiros local começou a realizar uma pesquisa de danos.

A preliminary magnitude 4.7 earthquake shook the Los Angeles region this afternoon.

Our @LAFD is now in earthquake mode and is activated to conduct its routine survey of the city to assess for any damages.

— Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) August 12, 2024