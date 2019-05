Terremoto de 6,6 graus abala El Salvador e alerta de tsunami é emitido

Um terremoto de 6,6 graus de magnitude atingiu nesta quinta-feira, 30, El Salvador. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais, mas as autoridades locais emitiram um alerta de tsunami para a costa do Pacífico.

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS) calculou em 6,6 graus a magnitude do tremor, que aconteceu quase 40 km ao sul da capital San Salvador. Já o ministério do Meio Ambiente (Marn) salvadorenho calculou a força do terremoto em 6,8 graus.

O tremor aconteceu às 3h03 locais (6h03 de Brasília) e seu epicentro, com uma profundidade de 48 km, foi situado 66 km ao sul da praia Mizata na costa do Pacífico, de acordo com um boletim do Marn.

Até o momento as autoridades não informaram sobre vítimas ou danos materiais, mas a situação ainda está sendo avaliada, afirmou o diretor da Defesa Civil, Jorge Meléndez.

O Corpo de Bombeiros e a polícia anunciaram uma operação de rastreamento em todo o território para constatar eventuais danos.

O presidente eleito do país, Nayib Bukele, escreveu no Twitter que o terremoto foi sentido “em 100% do território nacional”.

O ministério da Educação anunciou a suspensão das aulas nas escolas localizadas na zona costeira como medida preventiva. A Defesa Civil indicou nas redes sociais que zonas do departamento de San Salvador e Usulután (leste) estão sem energia elétrica e que a principal estrada que conecta o centro com o oeste do país foi fechada por riscos de desmoronamento.

O tremor, segundo as autoridades salvadorenhas, também foi sentido na Guatemala, Honduras, Nicarágua e até na Costa Rica.

Em El Salvador, a maioria dos tremores têm origem em águas do Oceano Pacífico e a maior profundidade, por isso em algumas ocasiões são imperceptíveis para a população. No entanto, os que se originam próximos à superfície são mais danosos, gerando mais preocupação entre os moradores.

