Terremoto de 5,1 graus atinge Atenas e deixa dois feridos

Um terremoto de magnitude 5,1 graus atingiu a capital grega Atenas nesta sexta-feira, 19, interrompendo o funcionamento da rede elétrica e das telecomunicações da cidade. Duas pessoas foram levemente feridas por destroços, segundo autoridades do Ministério da Saúde.

Assustados com o tremor, muitos moradores deixaram seus prédios por precaução, e centenas de pessoas se reuniram na praça Sintagma, uma das principais de Atenas.

O Centro Europeu de Monitoramento de Terremotos (EMC) registrou o epicentro do tremor 22 quilômetros a noroeste da cidade, citando uma testemunha que caracterizou o terremoto como “forte, mas felizmente não muito longo”.

A Acrópole, antigo complexo de templos e ruínas que inclui o Partenon e fica localizado no topo de uma colina rochosa, se manteve intacta, de acordo com as autoridades.

O sismólogo Manolis Skordilis disse à emissora grega Star TV que “o terremoto foi próximo da superfície, motivo pelo qual foi tão sentido”.

Um dos membros da brigada de incêndio disse que houve diversos pedidos por resgate de pessoas que ficaram presas em elevadores.

Cerca de 40 minutos após o primeiro tremor, moradores sentiram outro forte abalo, de magnitude 4,4, com epicentro na mesma região, ao pé do Monte Parnitha.

Em 1999, um terremoto de 5,9 graus deixou 143 pessoas mortas na Grécia.