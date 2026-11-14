“Tenho orgulho de ser imigrante”, diz brasileiro eleito nos EUA

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A jornada inspiradora de Felipe Sousa-Lazaballet, de uma infância humilde em Duque de Caxias à eleição como deputado estadual na Flórida. Ele superou barreiras como imigrante indocumentado nos EUA, lutando por educação e pelos direitos de sua comunidade, culminando em uma vitória eleitoral que ecoa a força da perseverança.

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A pobreza marcou minha infância em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde nasci. Minha mãe era empregada doméstica e se dividia entre três empregos. Ainda assim, não dava conta. Faltava até janela na nossa casa e, quando chovia, era aquele pesadelo. Tinha muito forte em mim a sensação de que algo precisava ser feito para mudar a situação naquela área, onde brincávamos ao lado de uma vala de esgoto. Um dia, o prefeito de Caxias foi visitar a escola pública em que eu estudava, e lhe entreguei uma carta. Listava ali os problemas que via e pedia melhorias. Aos 14 anos, embarquei com visto de turista para os Estados Unidos, para onde uma irmã já havia se mudado em busca do sonho americano. Mesmo sem a documentação para ficar, tinha planos de me estabelecer, de crescer na vida. Mas nunca imaginei que, décadas mais tarde, seria eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata, nas recentes eleições de meio de mandato.

Trocar de país foi uma experiência duríssima. Ao chegar, não falava uma palavra de inglês e fui para o colégio. Aprendi a língua na marra. Sentia muita falta da minha mãe, que não conseguiu o visto. Sozinho, entendi que precisava enfiar a cabeça nos livros e me tornei um dos melhores alunos da sala, ganhando até prêmios por desempenho. Passei a sonhar com a faculdade de relações internacionais, para mergulhar na política. Esbarrei, porém, com a realidade: como havia permanecido de maneira irregular no país, não tinha direito à vaga no ensino superior. Parecia uma barreira intransponível, mas acabei sabendo de uma universidade comunitária que aceitava imigrantes como eu. Teria de pagar o triplo dos outros, e o jeito foi trabalhar à noite em restaurante, limpando o banheiro e ajudando os garçons. Aceitava qualquer bico — consertei casas, fiz faxina e até bolo vendi para juntar dinheiro.

Não esqueço o dia em que, sentado no barbeiro, ouvi na TV sobre o trabalho de um grupo ativista pró-imigração. Sem pensar duas vezes, liguei para eles e ingressei no movimento em favor dos direitos desse vasto grupo que, mesmo sem reconhecimento, ajuda a fazer a roda da economia girar. Cheguei a enfrentar o então presidente Barack Obama, cobrando em um comício que olhasse com atenção para jovens sem documentos que chegaram pequenos e cresceram no país. Surtiu efeito. Em 2012, foi lançado um programa que protegia crianças que haviam entrado ilegalmente nos Estados Unidos. Eu próprio não podia mais ser deportado. No ano seguinte, a Suprema Corte abriu o caminho para a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que era o meu caso. Com isso, dei entrada no Green Card, que veio como presente de Natal. Nunca deixei de brigar pelos imigrantes: virei inclusive diretor-executivo de uma ONG que dá assistência jurídica a essa multidão sem papéis. Fiquei conhecido nas rodas de democratas da Flórida, e daí surgiu o convite para concorrer à vaga de deputado.

Como não tinha fonte de financiamento, saí ligando para amigos e conhecidos para arranjar dinheiro para a campanha. Bati em mais de 40 000 portas atrás de votos, conversando com eleitores para entender suas angústias. Nunca escondi como entrei no país nem que era brasileiro, e acho que a honestidade ajudou. No dia do pleito, em 3 de novembro, cheguei ao local de votação às 6h30 para falar com indecisos e lá fiquei até às 19h, quando as urnas fecharam. Não esperava que o resultado viria tão rápido: com 40 minutos de apuração, já estava claro que minha opositora não me ultrapassaria. Fiquei muito emocionado, lembrando daquele rapaz que saiu do Rio lá atrás cheio de medo. Não é fácil ser imigrante, com ou sem documentação, mas fui longe e represento hoje o que os Estados Unidos são: um lar de estrangeiros que têm feito a diferença no curso da história.

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Felipe Sousa-Lazaballet em depoimento a Paula Freitas

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021