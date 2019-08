Tempestade Dorian vai a Porto Rico e EUA e pode virar furacão

A tempestade tropical Dorian segue para os Estados Unidos e Porto Rico e pode se transformar em furacão de categoria 2 no domingo, 1º. A tempestade passou por ilhas do Caribe na terça-feira 27, sem causar estragos na região.

O Centro Nacional de Furacões (NHC) avalia que a tempestade passará pelo leste da República Dominicana e por Porto Rico na noite desta quarta-feira, 28, com ventos de 119 quilômetros por hora. Na quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, chegará nas ilhas Bahamas e Turcos e Caicos e, finalmente, na Flórida no período da tarde.

As autoridades americanas ainda não sabem que local da Flórida a tempestade atingirá. No Twitter, o governador do estado, Ron DeSantis, pediu para os moradores da costa leste se preparem para “chuvas fortes e inundações” e ficarem atentos aos noticiários da imprensa local sobre o assunto.

Segundo a emissora de televisão americana CNN, um time de 200 bombeiros está se dirigindo para o sul da Flórida para agir rapidamente em caso de necessidade. A agência federal de emergências dos Estados Unidos (Fema) disse ter 3.000 agentes federais em Porto Rico “prontos para agir”.

É esperado que a tempestade Dorian se transforme em um furacão de categoria 2 no domingo, ao atingir ventos entre 152 e 176 quilômetros por hora.

Em 2017, o furacão Maria devastou Porto Rico com ventos de 282 quilômetros por hora deixando mais de 3.000 mortos e rastros de destruição ainda visíveis hoje na ilha.

(Com AFP)