‘Tempestade do século’ isola Vancouver do resto do Canadá

Ao menos uma pessoa morreu e milhares foram retiradas de suas casas em Vancouver, no Canadá, após a passagem do que vem sendo classificado como a “pior tempestade do século”.

O desastre climático isolou a cidade, danificando estradas e ferrovias com deslizamentos de terra e inundações.

Duas rodovias que ligam a cidade foram fechadas por conta das inundações e uma mulher foi morta após um deslizamento a 250 quilômetros de Vancouver.

De acordo com a polícia, as equipes de resgate ainda não determinaram o número de veículos afetados, mas a estimativa é que mais duas pessoas estão desaparecidas.

O fenômeno ocorrido é chamado de “rio atmosférico”, que é um corredor estreito de umidade na atmosfera que transporta água das regiões tropicais para os polos.

Esses rios são importantes para o ciclo hidrológico do planeta, porém podem se tornar uma ameaça em potencial. Em Vancouver, a precipitação atingiu a média mensal em apenas 24 horas.

As autoridades canadenses afirmam que esta é a pior tempestade do século na região e, para o ministro de Segurança Pública, Mike Farnworth, não há dúvidas de que as mudanças climáticas potencializaram o evento climático.

Na última segunda-feira, 15, todos os sete mil residentes de Merritt, a nordeste de Vancouver, foram obrigados a sair de suas casas. Já na comunidade montanhosa de Agassiz, helicópteros foram enviados para o resgate de cerca de 300 pessoas que ficaram presas em uma estrada isolada.

Em Abbotsford, as autoridades pediram aos moradores que deixassem suas residências imediatamente, uma vez que o aumento do nível da água representava um risco significativo de vida.

Continua após a publicidade

Vancouver isolada

Parte da rodovia Trans-Canadá, que liga Vancouver ao resto do país, foi submersa após as inundações causadas pela tempestade.

Desse modo, a principal rota terrestre disponível para fora da cidade consiste em atravessar a fronteira com os Estados Unidos e depois retornar ao Canadá.

No entanto, a reentrada no país depois de passar pelo país vizinho exige um teste negativo para o coronavírus.

Além disso, as estradas no estado fronteiriço de Washington também foram afetadas pelas fortes chuvas.

Ao mesmo tempo, o porto de Vancouver, o maior do Canadá, foi obrigado a suspender todo o acesso ferroviário, interrompendo o fluxo de alimentos, combustível e outros bens de consumo.

As mudanças climáticas estão sendo apontadas como responsáveis pela chuva histórica. Isso porque o aumento da temperatura na superfície do Oceano vem aquecendo o ar, impulsionando a formação de tempestades no Pacífico.

A tempestade ocorre meses depois da onda de calor recorde na região da Colúmbia Britânica, que terminou com a morte de mais de 500 pessoas e uma série de incêndios florestais.