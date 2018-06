Talibãs sequestram 33 funcionários de uma construtora no Afeganistão

Os talibãs sequestraram nesta sexta-feira (22) 33 trabalhadores afegãos – 20 guardas de segurança e 13 técnicos – de uma empresa responsável pela construção de estradas na província de Candaar, no sul do Afeganistão. Quando as forças de segurança local intervieram, houve um tiroteio que deixou quatro policiais mortos e um ferido.

Os insurgentes realizaram o ataque por volta de 1h30 do horário local (17h30 de quinta-feira no Brasil), no acampamento da construtora no distrito de Spin Boldak e sequestraram 33 trabalhadores afegãos, segundo o porta-voz do governador de Candaar, Dawood Ahmadi.

Entre os sequestrados, há 13 membros do pessoal técnico da companhia e 20 guardas de segurança contratado para proteger os trabalhos de construção de estradas na província, uma das mais inseguras do Afeganistão, detalhou o porta-voz.

“Infelizmente, os guardas de segurança, sem apresentar resistência, foram sequestrados pelos insurgentes em companhia de outros trabalhadores”, explicou Ahmadi.

A companhia afegã está construindo a estrada entre Spin Boldak e um acampamento militar na vizinha província de Helmand, disse o porta-voz.

Quando a polícia local recebeu informações sobre o sequestro, eles intervieram, provocando um tiroteio entre as forças de segurança e talibãs. Porém, os insurgentes já tinham transferido os reféns para um local desconhecido, disse o porta-voz da polícia de Candaar, Zia-ul-Rahman Duranai.

“O combate durou aproximadamente duas horas, com a morte de quatro policiais. Outro ficou ferido”, afirmou Duranai, que também confirmou o sequestro dos 33 trabalhadores.

Os talibãs ainda não se pronunciaram sobre a ação. No mês passado, um grupo de combatentes não identificado sequestrou pelo menos seis engenheiros indianos e um afegão que trabalhavam para uma companhia elétrica no noroeste do Afeganistão.

(Com EFE)